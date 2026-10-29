뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

동료에 흉기 휘두른 원당역 역무원, 살인미수 혐의 구속영장 신청

박재연 기자
작성 2026.10.29 21:07 수정 2026.10.29 21:34 조회수
동료에 흉기 휘두른 원당역 역무원, 살인미수 혐의 구속영장 신청
▲ 서울 지하철 3호선 원당역

경기 고양시 지하철 3호선 원당역에서 동료 여성 역무원에게 흉기를 휘둘러 중상을 입힌 남성 역무원에 대해 경찰이 구속영장을 신청했습니다.

고양경찰서는 살인미수 혐의로 역무원 A 씨에 대해 구속영장을 신청했다고 오늘(29일) 밝혔습니다.

A 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 이르면 내일(30일) 열릴 전망입니다.

A 씨는 어제 낮 12시 30분쯤 고양시 덕양구 원당역 역무실에서 동료 여성 역무원 B 씨에게 흉기를 휘둘러 살해하려 한 혐의를 받습니다.

B 씨는 목과 다리 등에 중상을 입고 병원으로 옮겨져 여러 차례 응급수술을 받았으며, 현재 치료 중입니다.

당시 다른 역무원이 A 씨를 제압했고, 인근 공사장 근로자가 A 씨를 케이블타이로 묶어 출동한 경찰에 인계했습니다.

경찰은 현장에서 A 씨를 현행범으로 체포했습니다.

두 사람은 올해 초부터 함께 근무했으며, B 씨가 직장 선배인 것으로 파악됐습니다.

경찰은 현재까지 이번 사건이 관계성 범죄나 이상동기 범죄는 아니라고 전했습니다.

A 씨는 흉기 2점을 자기 가방에 넣고 다녔으며, 경찰 조사에서 "보호용으로 소지했다"고 주장했습니다.

범행 당시 상황에 대해서는 기억나지 않는다는 취지로 진술했습니다.

경찰은 A 씨가 사전에 소지한 흉기를 범행에 사용한 것으로 보고 계획범행 여부와 범행 동기를 집중적으로 수사하고 있습니다.

이런 가운데 B 씨가 앞서 A 씨와의 분리 조치를 여러 차례 요구했으나 사측이 묵살했다는 주장도 제기됐습니다.

B 씨의 남편은 온라인 커뮤니티에 글을 올려 "아내가 가해 직원으로 인해 인사 조치를 해 달라고 여러 차례 건의했지만 받아들여지지 않았다"고 주장했습니다.

경찰은 회사 측을 상대로 대응에 문제가 없었는지 등을 조사하고 있습니다.

고양경찰서는 사건을 국토교통부 철도특별사법경찰대에 넘기지 않고 직접 수사할 방침입니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
박재연 기자 사진
박재연 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지