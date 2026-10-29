[날씨/XR] 전국 비, 설악산엔 '첫눈'…내일 추위 누그러져

종일 흐린 가운데 전국 곳곳에 비가 내리고 있습니다.



이 비는 밤사이 동해안을 제외한 전국으로 확대되겠고요, 내일(30일) 새벽에는 모두 그치겠습니다.



양은 5~10mm 정도로 많지는 않겠습니다.



오늘 아침도 추우셨죠.



오늘 서울에서는 올가을 첫서리가 관측됐고 설악산 고지대에서는 첫눈이 내렸습니다.



서울의 첫서리는 작년보다 하루 늦게 관측된 거고요, 설악산 첫눈은 작년보다 9일 늦게 내렸습니다.



지난번에는 비가 내린 뒤 날이 확 추워졌었는데 이번에는 북쪽에서 내려오는 찬 공기의 강도가 그리 강하지 않고 남서풍 계열의 바람이 불어 들면서 내일 오히려 추위가 조금 누그러지겠습니다.



내일 서울의 아침 기온이 8도, 낮 기온 19도로 오늘보다 크게 오르겠는데요.



다만 주말에는 기온이 다시 크게 떨어지는 만큼 기온 변화에 유의하셔야겠습니다.



내일 오전까지 수도권을 중심으로는 안개가 짙게 끼겠습니다.



또 오전과 밤에 수도권 등 서쪽 지역은 먼지 농도가 다소 높겠습니다.



아침 기온은 서울 8도 등 전국이 10도 안팎으로 출발하겠고요, 낮 기온 서울이 19도, 대구와 부산이 21도까지 오르겠습니다.



11월의 첫날인 일요일에는 또 전국에 비 예보가 나와 있습니다.



남부와 제주는 월요일 새벽까지 이어지겠고요, 다음 주는 비가 그치고 한층 더 쌀쌀한 늦가을 날씨가 이어질 전망입니다.



(남유진 기상예보사)