구로 주택가 버려진 시신은 중국인 불법체류자…'시신 유기' 집주인 등 영장심사

▲ 서울 구로구 주택가 쓰레기 더미에서 미라화된 시신이 발견된 사건

서울 구로구 주택가에서 '미라화' 상태로 발견된 시신의 신원이 중국 국적 불법체류자로 파악됐습니다.타살 정황은 현재까지 드러난 게 없고, 시신의 부패와 건조로 사망 원인 또한 자연사나 질병 여부 등 확인되지 않았습니다.오늘(29일) SBS 취재 결과 서울 구로경찰서는 지난 27일 오전 구로동 주택가에서 발견된 시신을 중국인 남성으로 특정했습니다.경찰에 따르면 집주인 김 씨는 세입자 시신을 발견, 평소 자신을 따르는 60대 김 모 씨에게 쓰레기장에 내다 버리라고 지시한 혐의를 받습니다.비닐과 신문에 싸인 시신은 지난 22일 쓰레기장에 내버려져 닷새간 방치됐다가 27일 오전 11시쯤 구로구청 소속 환경미화원에게 발견됐습니다.두 사람은 경찰 조사에서 시신을 유기한 사실 자체는 인정했습니다.그러나 집주인 김 씨는 인형처럼 보이는 물건을 버리라고 지시했을 뿐 시신인 줄은 몰랐다고 진술했습니다.60대 김 씨는 시신일 수 있다는 의심이 들었다고 진술한 것으로 파악됐습니다.서울남부지법 김지현 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 각각 시체유기교사와 시체유기 혐의로 두 사람에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었습니다.이날 법원에 출석한 집주인 김 씨는 취재진 질문에 답하지 않았습니다.60대 김 씨는 '시신인 것을 알고 유기했느냐'는 취재진 질문에 "인형인 줄 알았다"고 답했습니다.'혐의를 인정하느냐'는 질문에는 "예"라고 했고, 시신 유기 혐의를 인정하는지 묻자 "죄송합니다"라고 말했습니다.경찰은 숨진 남성의 생전 행적과 사망 경위 등을 조사 중입니다.