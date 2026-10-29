뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

못 받은 퇴직금 '8,229억'…"회사 밖으로" 걱정 줄인다

유수환 기자
작성 2026.10.29 22:56 조회수
PIP 닫기
<앵커>

정부가 2030년까지 모든 기업이 퇴직금을 외부 금융기관에 의무적으로 적립하도록 하겠다고 발표했습니다. 회사의 경영 상황과 관계없이, 근로자의 퇴직금을 안정적으로 보장하겠다는 취지입니다.

유수환 기자의 보도입니다. 

<기자>

지난해, 경기도 부천의 한 제조업체에서 퇴직한 A 씨.

월급이 밀리기 시작해 회사를 그만뒀지만, 1년이 지난 지금도 퇴직금을 받지 못했습니다.

[A씨/퇴직금 체불 피해자 : 퇴직금이 한 1,300만 원 정도 밀려있었는데, '기다려라' 그런 식으로만 얘기하고, '돈이 없어서 그런다', 전화하면 '한 달만 기다려 달라, 두 달만 기다려 달라'… 이러다 회사 망하면 나머지 있는 것도 못 받나 싶고….]

이렇게 퇴직금을 제때 받지 못한 건 A 씨만의 일이 아닙니다.

지난해 단 한 해에만 지급돼야 할 퇴직금 8천229억 원이 체불됐습니다.

그래서 정부가 제도를 강화하기로 했습니다.

핵심은 퇴직금을 회사 안에 두지 말고, 은행 같은 외부 금융기관에 쌓게 하는 겁니다.

회사가 어려워지더라도 이 돈은 건들지 못하게 하겠다는 취지입니다.

지금은 주로 3백 명 이상 사업장만 이 제도를 도입하고 있는데, 2028년부터는 100인 이상, 2029년에는 10인 이상, 2030년부터는 모든 사업장이 의무적으로 받아들여야 합니다.

[이형일/경제부총리 겸 재정경제부 장관 : 2028년 100인 이상 사업장부터 퇴직 급여 사외 적립을 단계적으로 의무화해 퇴직금 체불을 예방하겠습니다.]

다만, 제도 시행 전 퇴직금은 대상이 아니고, 도입 이후 퇴직금부터 적용됩니다.

또 이렇게 금융기관에 넘어간 퇴직금은 직원이 스스로 예금이나 펀드 등을 골라서 운용할 수 있습니다.

당국은 외부 금융기관에 돈을 보내지 않는 회사들에 대해선 과태료를 최대 1천만 원까지 부과하는 방법으로 감독을 강화하겠다고 밝혔습니다.

(영상취재 : 이상학, 영상취재 : 김호진, VJ : 정한욱)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
유수환 기자 사진
유수환 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지