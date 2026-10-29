빗썸 해킹으로 고객 계좌번호·신분증 사본까지 털려

▲ 빗썸

가상자산 거래소 빗썸이 사내 시스템 해킹 사고로 고객 6천444명의 개인정보가 유출됐다고 오늘(29일) 밝혔습니다.이 중 5천600명은 개인정보가 암호화된 상태로, 나머지 844명의 정보만 직접 노출됐다는 게 회사 측 주장입니다.이와 별도로 임직원 715명의 개인정보도 유출됐습니다.빗썸은 오늘 홈페이지 공지를 통해 지난 27일 사내 모바일 그룹웨어 시스템 '다우오피스'에 외부 비인가자가 침입해 이 같은 규모의 개인정보가 유출됐다고 밝혔습니다.이튿날인 28일 해킹 사고 발생 사실이 외부로 알려졌으나, 회사 측이 고객 정보 유출을 포함한 피해 범위를 뒤늦게 파악해 추가 공개한 겁니다.빗썸은 고객 6천444명 중 5천600명의 정보는 암호화된 파일 형태로 유출됐다고 설명했습니다.이외 844명의 경우 성명, 휴대전화 번호, 이메일 주소, 주민등록번호, 운전면허번호뿐 아니라 계좌번호, 신분증 사본 등 민감 정보가 무더기로 노출됐다고 전했습니다.이 같은 정보는 빗썸 직원이 업무 중 사내 모바일 시스템을 사용하는 과정에서 유출된 것으로 파악됐습니다.다만, 이번 사고가 발생한 시스템은 고객 거래소 계정이나 보유 자산 정보와는 분리돼 있어, 거래소 서비스나 고객 데이터베이스(DB)가 직접 침해된 정황은 없었다고 밝혔습니다.빗썸은 고객들에게 임직원을 사칭한 인증번호 요구나 앱 설치 등에 응하지 말고, 피해 신고 및 문의를 위해서는 공식 고객센터를 이용해달라고 당부했습니다.이재원 빗썸 대표이사는 "고객 여러분께 심려와 불안을 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다"라며 "개인정보가 유출된 고객의 2차 피해가 확인될 경우 피해 구제와 보상에 최선을 다하겠다"고 말했습니다.또 "이번 사고를 계기로 내부 업무 인프라 전반의 보안 체계를 원점에서 재점검해 재발 방지에 총력을 기울이겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)