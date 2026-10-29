"기프티콘 줄게" 접근해 미성년자 성 착취물 '100개' 제작 '경악'

▲ 제주동부경찰서 전경

제주에서 SNS로 미성년자들에게 접근해 성 착취물을 제작하고 이를 빌미로 협박한 20대 남성이 검거됐습니다.현재까지 파악된 피해 미성년자는 전국적으로 8명이며 이중 초등학생도 포함된 것으로 확인됐습니다.제주동부경찰서는 미성년자 강제 추행과 성 착취물 제작·협박 등의 혐의로 20대 남성 A 씨에 대해 구속영장을 신청했습니다.A 씨는 피해자들에게 기프티콘 등을 건네며 접근한 뒤 금전을 제공하고 성적인 사진과 영상을 확보한 것으로 조사됐습니다.또 확보한 성 착취물을 빌미로 피해자들을 협박한 혐의를 받고 있습니다.A 씨는 자신을 중학교 3학년 학생이라고 속이고 피해자의 집까지 찾아가 강제 추행하거나 성 착취물을 촬영하고 협박한 혐의도 받고 있습니다.경찰은 A 씨의 휴대전화를 확인한 결과, 다른 피해자들을 상대로 촬영한 성 착취 사진과 영상 등 100여 개를 발견했으며, 피해 미성년자는 초등학생을 포함해 전국적으로 8명으로 파악됐습니다.(사진=연합뉴스)