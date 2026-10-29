마이리얼트립 개인정보 유출…여권번호도 포함

▲ 마이리얼트립

여행 플랫폼 마이리얼트립에서 외부인의 비정상적인 접근으로 이용자 개인정보가 유출되는 사고가 발생했습니다.마이리얼트립 측은 지난 25일 외부의 권한 없는 자가 시스템에 비정상적으로 접근해 이용자 개인정보가 유출된 사실을 확인했다고 오늘(29일) 밝혔습니다.유출 정보는 성명, 이메일, 휴대전화번호, 생년월일, 성별, 암호화된 비밀번호, 여권번호, 여권 만료일 등입니다.다만 여권번호와 여권 만료일은 일부 이용자의 정보만 유출됐고, 신용카드 등 결제수단 정보와 예약·구매 내역은 유출 항목에 포함되지 않았다고 덧붙였습니다.마이리얼트립은 이용자마다 유출된 개인정보 항목이 다를 수 있으며 홈페이지에서 본인의 개인정보 유출 여부와 해당 항목을 확인할 수 있다고 안내했습니다.마이리얼트립은 유출 사실을 확인한 즉시 비정상적인 접근을 차단하고 관련 시스템을 점검·보완했으며 탐지·차단 체계를 강화해 지속적으로 모니터링하고 있다고 설명했습니다.또한 관련 법령에 따라 관계기관에 신고했으며 향후 조사에 협조하고 추가로 확인되는 사항이 있으면 후속 안내를 할 방침입니다.마이리얼트립은 유출된 개인정보를 악용한 명의도용, 보이스피싱, 스미싱 등의 피해가 발생할 수 있다며 이용자들에게 의심스러운 문자나 이메일의 링크를 누르지 말고 비밀번호를 변경할 것을 당부했습니다.아울러 개인정보 유출로 피해를 본 이용자는 손해배상 청구나 개인정보 분쟁조정 신청 등의 절차를 통해 구제받을 수 있다고 안내했습니다.(사진=마이리얼트립 제공, 연합뉴스)