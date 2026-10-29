상어 '부캉이' 사흘째 안 보여…먼바다로 떠났나?

▲ 부캉이

부산 북항에 한 달 넘게 머물며 시민들의 관심을 한 몸에 받았던 상어 '부캉이'가 사흘째 당국의 관찰에 포착되지 않았습니다.국립수산과학원 등 관계 기관에 따르면 오늘(29일) 부산 북항 일대에서 진행된 모니터링에서도 부캉이의 모습은 발견되지 않았습니다.지난 24일부터 사흘 연속 국제여객터미널 부두 앞 바다에서 목격됐던 부캉이는 27일부터 오늘까지 사흘째 당국의 관찰 망에 포착되지 않고 있습니다.당국은 부캉이의 행방을 확인하기 위해 모니터링 범위를 북항 마리나에서 제5부두 앞바다까지 확대했지만, 별다른 흔적을 찾지 못했습니다.그동안 부캉이의 움직임을 확인하는 데 중요한 역할을 했던 시민들의 목격담도 현재까지 접수되지 않은 상태입니다.다만 부캉이가 북항을 완전히 떠났다고 판단하기에는 아직 이릅니다.수면 위로 모습을 드러내지 않은 채 북항 깊은 바다에 머물고 있을 가능성도 있기 때문입니다.당국은 모니터링과 시민 목격이 없는 상황이 일주일가량 이어져야 부캉이가 북항을 떠났을 가능성을 보다 높게 판단할 수 있을 것으로 보고 있습니다.부캉이는 지난달 18일 북항 친수공원 인공 수로에서 처음 발견된 이후 한 달 넘게 머물며 부산의 명물로 떠올랐습니다.지난 21일 당국의 3차 외해 유도작업으로 좁은 수로를 빠져나온 뒤에는 북항 제1부두와 약 2㎞ 떨어진 국제여객터미널 앞바다까지 이동하며 활동반경을 넓혀왔습니다.