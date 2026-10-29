상어 '부캉이' 사흘째 안 보여…먼바다로 떠났나?

▲ 부캉이
부산 북항에 한 달 넘게 머물며 시민들의 관심을 한 몸에 받았던 상어 '부캉이'가 사흘째 당국의 관찰에 포착되지 않았습니다.
국립수산과학원 등 관계 기관에 따르면 오늘(29일) 부산 북항 일대에서 진행된 모니터링에서도 부캉이의 모습은 발견되지 않았습니다.
지난 24일부터 사흘 연속 국제여객터미널 부두 앞 바다에서 목격됐던 부캉이는 27일부터 오늘까지 사흘째 당국의 관찰 망에 포착되지 않고 있습니다.
당국은 부캉이의 행방을 확인하기 위해 모니터링 범위를 북항 마리나에서 제5부두 앞바다까지 확대했지만, 별다른 흔적을 찾지 못했습니다.
그동안 부캉이의 움직임을 확인하는 데 중요한 역할을 했던 시민들의 목격담도 현재까지 접수되지 않은 상태입니다.
다만 부캉이가 북항을 완전히 떠났다고 판단하기에는 아직 이릅니다.
수면 위로 모습을 드러내지 않은 채 북항 깊은 바다에 머물고 있을 가능성도 있기 때문입니다.
당국은 모니터링과 시민 목격이 없는 상황이 일주일가량 이어져야 부캉이가 북항을 떠났을 가능성을 보다 높게 판단할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
부캉이는 지난달 18일 북항 친수공원 인공 수로에서 처음 발견된 이후 한 달 넘게 머물며 부산의 명물로 떠올랐습니다.
지난 21일 당국의 3차 외해 유도작업으로 좁은 수로를 빠져나온 뒤에는 북항 제1부두와 약 2㎞ 떨어진 국제여객터미널 앞바다까지 이동하며 활동반경을 넓혀왔습니다.
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