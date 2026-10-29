이태원 참사 4주기…일본인 유족 "딸 웃는 모습 한 번 더 봤으면"

▲ 10.29 이태원 참사 4주기를 맞아 28일 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 별들의 집에서 외국인 유가족 기자간담회가 열리고 있다.

"딸의 웃는 모습을 한번 더 보고 싶어요."4년 전 이태원 참사로 숨진 일본인 고즈치 안(사망 당시 18) 씨의 아버지 A 씨(53)는 28일 서울에서 일본 언론 등 기자들을 만나 "지금이라도 딸과 만나고 싶다. 목소리를 듣고 싶다"며 이렇게 말했습니다.29일 도쿄신문과 아사히신문 등에 따르면 고즈치 씨는 4년 전인 10월 29일 한국 유학 중 이태원을 찾았다가 사고를 당했습니다.A 씨는 "시간이 지나면 조금씩 슬픔이 덜해질지도 모른다고 생각했지만, 몇 년이 지났어도 딸이 없다는 사실을 받아들일 수 없다"고 했습니다.이어 "4년이라는 시간이 흘렀어도 우리에게 딸은 절대 과거의 존재가 아니다"며 "딸에 대해 계속 이야기하는 것이 딸이 확실하게 이 세상에 살아왔다는 증거가 될 것이라고 생각한다"고 말했습니다.또 "같은 일이 반복되지 않았으면 좋겠다"며 "우리처럼 소중한 사람을 잃은 가족이 있다는 것, 세상을 떠난 한 사람 한 사람에게 둘도 없이 소중한 인생이 있었다는 것을 절대 잊지 말아달라"고 호소했습니다.이태원 참사 희생자 가운데는 14개국 26명의 외국인이 포함돼 있고 이 중 일본인은 고즈치 씨와 유학생 도미가와 메이(사망 당시 26) 씨 등 2명입니다.A 씨 등 외국인 희생자의 유족들은 27일 10·29 이태원 참사 진상규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회(특조위)로부터 조사 진행 상황을 전달받고 전날에는 기자회견에 참석했습니다.A 씨는 특조위가 참사 당시 정부의 대응 전반에 문제가 있었다는 중간조사 결과를 발표한 것과 관련해서는 "한국뿐 아니라 전 세계에서 비슷한 일이 일어나지 않도록 해줬으면 좋겠다"고 희망했습니다.(사진=연합뉴스)