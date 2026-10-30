[머그 인사이트] '세계 2위 스페인 고속철' 올해 사망 사고 잇따른 이유

스페인 현지시간으로 10월 28일 오전 8시 53분, 스페인 중부 톨레도주 우르다 인근에서 고속열차 두 대가 충돌하는 사고가 발생했습니다.

스페인 국영 철도회사 렌페의 고속열차가 같은 선로에 정차해 있던 이리요 열차를 뒤에서 들이받은 겁니다.



이 사고로 최소 68명이 숨지고, 100명 넘게 다쳤습니다.

지난 1월 같은 고속철도 노선에서 열차 충돌 사고로 46명이 목숨을 잃은 지 불과 9개월 만입니다.



한때 국가적 자부심이었던 스페인 고속철도.

왜 잇따른 대형 참사를 막을 수 없었던 걸까요?



이번 사고의 경위와 반복되는 참사 속에서 제기된 스페인 고속철도 안전관리의 문제점을 비디오머그에서 자세히 살펴봤습니다.



(구성 : 정서우, 편집 : 윤예란, 디자인 : 조승현, 내레이션 : 소환욱, 제작 : 지식콘텐츠IP부)