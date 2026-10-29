임광현 비서실장 "장관 후보 5명 낙마 송구…인사는 시스템으로 이뤄져"

▲ 임광현 대통령비서실장이 29일 국회 운영위원회에서 열린 대통령비서실, 국가안보실, 대통령경호처에 대한 국정감사에서 운영위원 질의에 답하고 있다.

임광현 대통령 비서실장이 내각 및 청와대 인사와 관련해 "국민주권정부는 유능한 인재의 적재적소 배치라는 원칙 아래 관련 법규와 절차에 따라 인사를 하고 있다"고 밝혔습니다.임 실장은 오늘(29일) 국회 운영위원회의 청와대 국정감사에서 국민의힘 김민전 의원이 인사 시스템에 대한 질의를 하자 이같이 답했습니다.다만 임 실장은 "그동안 다섯 분의 장관 후보가 낙마하는 사안이 있었다. 이 점에 대해서는 인사위원장으로서 국민들께 송구스럽게 생각한다"고 말했습니다.청와대 참모진 인사에 대해서는 "인사위원장인 비서실장의 책임하에 시스템적으로 잘 이뤄지고 있다"며 "앞으로 검증 등을 강화해 국민의 우려가 없게 하겠다"고 약속했습니다.한편 김 의원은 이날 질의에서 "경기 성남 라인과 이재명 대통령의 변호인 출신이 현재 비서실의 핵심"이라며 "결국 인사에 있어 김현지 청와대 제1부속실장의 영향력이 아주 강한 것 아닌가"라고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)