임광현 비서실장 "장관 후보 5명 낙마 송구…인사는 시스템으로 이뤄져"

▲ 임광현 대통령비서실장이 29일 국회 운영위원회에서 열린 대통령비서실, 국가안보실, 대통령경호처에 대한 국정감사에서 운영위원 질의에 답하고 있다.
임광현 대통령 비서실장이 내각 및 청와대 인사와 관련해 "국민주권정부는 유능한 인재의 적재적소 배치라는 원칙 아래 관련 법규와 절차에 따라 인사를 하고 있다"고 밝혔습니다.
임 실장은 오늘(29일) 국회 운영위원회의 청와대 국정감사에서 국민의힘 김민전 의원이 인사 시스템에 대한 질의를 하자 이같이 답했습니다.
다만 임 실장은 "그동안 다섯 분의 장관 후보가 낙마하는 사안이 있었다. 이 점에 대해서는 인사위원장으로서 국민들께 송구스럽게 생각한다"고 말했습니다.
청와대 참모진 인사에 대해서는 "인사위원장인 비서실장의 책임하에 시스템적으로 잘 이뤄지고 있다"며 "앞으로 검증 등을 강화해 국민의 우려가 없게 하겠다"고 약속했습니다.
한편 김 의원은 이날 질의에서 "경기 성남 라인과 이재명 대통령의 변호인 출신이 현재 비서실의 핵심"이라며 "결국 인사에 있어 김현지 청와대 제1부속실장의 영향력이 아주 강한 것 아닌가"라고 주장했습니다.
(사진=연합뉴스)
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