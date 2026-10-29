"실물 미쳤다" 대륙의 '붕은우'?…하루 3그릇 팔던 노점 130그릇 '대박'

중국 야시장에서 닭고기덮밥을 판매하는 이른바 '얼짱 청년'의 모습이 현지 SNS에 공유되면서 화제입니다.



중국 하이바오신문 등 현지 매체에 따르면 저장성 닝보의 한 야시장에서 닭고기덮밥을 판매하는 2000년대생 왕즈로 인해 손님들이 몰려들고 있습니다.



야시장을 우연히 찾은 한 소비자는 허름한 노점에서 바쁘게 요리하는 왕 씨의 모습이 인상적이라고 생각해 촬영했다면서 "보정 필터를 전혀 사용하지 않은 실물 그대로 모습"이라고 전했습니다.



현지 누리꾼들 사이에선 "모델 같은 비주얼", "당장 야시장에 덮밥 먹으러 가야겠다" 등의 반응이 잇따랐습니다.



왕 씨의 모습이 SNS에서 화제가 되면서 하루 3~4개에 불과했던 덮밥 판매량은 최대 130개까지 늘어났습니다.



야시장 전체 매출도 덩달아 증가했습니다.



쏟아지는 관심 속에서 왕 씨는 "앞으로도 손님들에게 맛있는 덮밥을 만들어 드리고 싶다"고 밝혔습니다.



한편 최근 국내에서는 배우 차은우를 닮은 외모로 화제를 모은 붕어빵 노점상 '광명 붕은우'가 인기를 끌었습니다.



방송사와 유튜버들까지 관심을 보이면서 동네 붕어빵 노점은 지역 명소로 떠오르기도 했습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)