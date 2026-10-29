[속보] 빗썸 해킹 사고로 직원 외 고객 정보도 수백 건 유출

▲ 빗썸

가상자산 거래소 빗썸에서 발생한 사내 시스템 해킹으로 고객 개인정보도 유출된 것으로 알려졌습니다.오늘(29일) 가상자산 업계 등에 따르면, 빗썸에서 지난 27일 발생한 사내 모바일 그룹웨어 시스템 해킹 사고로 고객정보 수백 건이 유출된 것으로 파악됐습니다.이번 사고는 사내 모바일 그룹웨어 시스템에 비인가자가 비정상적으로 접근하면서 벌어진 것으로 추정됩니다.빗썸은 사고 당일 이를 인지한 뒤 금융당국과 한국인터넷진흥원, 개인정보보호위원회에 침해 사고로 임직원 정보가 유출됐다고 알렸습니다.이후 정확한 유출 범위를 분석하는 과정에서 고객정보 유출을 뒤늦게 인지한 것으로 전해졌습니다.최근 금융권에서 해킹 사고가 잇따라 발생하면서 빗썸 외에도 원화 가상자산 거래소 고팍스 운영사 스트리미와 코인마켓 거래소 프라뱅에서 침해 사고가 일어났습니다.고팍스는 이달 일부 고객 계정에 비정상적인 접근 정황을 파악하고 관련 조사와 보안 조치를 진행했습니다.자산 피해는 없는 것으로 확인됐습니다.프라뱅은 이달 발생한 해킹 사고로 1억 원의 자산 피해를 입었습니다.프라뱅은 보안 취약점을 보완하기 위해 서비스를 잠정 중단한 상태입니다.(사진=연합뉴스)