'듄: 파트 3', 12월 16일 전 세계 최초 개봉…2026 대미를 장식할 기대작

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영화 '듄: 파트 3'가 12월 16일(수) 전 세계에서 가장 먼저 개봉한다.'듄: 파트 3'는 절대 권력을 상속받은 '폴'(티모시 샬라메)이 피할 수 없는 운명을 선택하며 마주하게 되는 거대한 전쟁과 갈등을 그린 액션 블록버스터. 드니 빌뇌브 감독의 '듄' 3부작의 최종장이다.12월 16일 국내 개봉 소식과 함께 기대감을 불러일으키는 메인 포스터와 파이널 예고편이 전격 공개됐다. 이번에 공개된 포스터는 광활한 아라키스 사막 저 멀리, 포커스 아웃된 채 신비롭게 정면을 향해 홀로 걷고 있는 '폴'(티모시 샬라메)의 모습과 함께 사막 한가운데 새겨진 타이틀 로고가 시선을 사로잡는다. 우주의 운명을 짊어진 황제 '폴'의 깊은 고뇌를 담아낸 신비롭고 강렬한 아우라는 마침내 펼쳐질 마지막 이야기에 대한 궁금증을 불러일으킨다.워너브라더스 공식 유튜브 채널을 통해 10월 28일 오전 2시(한국 시간) 전 세계 동시 공개된 파이널 예고편은 '폴'과 '챠니'의 대립을 중심으로 전작을 압도하는 스케일과 역대급 액션 시퀀스를 선보인다.전편의 결말로부터 19년이 지난 시점, 무자비한 성전을 이끄는 절대적 지배자 '폴'과 그에 맞서 자신의 길을 선택한 프레멘 전사 '챠니'의 비극적 재회는 두 인물의 엇갈린 운명을 암시함과 동시에 극 전체를 집어삼키는 몰입감을 선사한다.여기에 부활한 복제인간 '헤이트'(제이슨 모모아), '폴'과 정략결혼한 '이룰란 황후'(플로렌스 퓨), '폴'의 동생 '알리아'(안야 테일러-조이), 제국을 위협하는 새로운 존재 '사이테일'(로버트 패틴슨), 그리고 '레이디 제시카'(레베카 퍼거슨)와 '스틸가'(하비에르 바르뎀)까지 주요 인물들이 모습을 드러내며 거대해진 세계관과 한층 더 깊어진 서사를 예고한다.'듄: 파트 3'는 '어벤져스:듐스데이'와 함께 12월을 장식할 최고 기대작으로 꼽힌다. 무엇보다 1,2편 모두 아카데미를 노렸지만 시리즈의 최종장인 '듄: 파트3'는 대미라는 점에서 내년 3월 열릴 아카데미 시상식 주요 부문 후보 지명이 확실시된다.국내 관객들은 오는 12월 16일 전 세계 최초로 영화를 만날 수 있게 됐다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)