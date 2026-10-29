[인터뷰] 윤상현 "오세훈에 '동지적 의리', 지향하는 가치 같아…'오동석' 넘어 '오동석장' 보수 연대해야"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 윤상현 국민의힘 의원

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● 인터뷰



윤상현 / 국민의힘 의원

"오세훈과 동지적 의리…지향하는 가치 같아"

"만찬서 오세훈에 겸손해지는 정치인 돼 달라 요청"

"언론의 '친오세훈계' 평가에 동의 안 해"

"오세훈 개인에 대한 호감보다 가치가 같아서 함께하는 것"

"특정 정치인을 맹목적 추구하는 계파 정치인 아냐"

"보수 대통합 밑그림 그리는 베켄바우어 역할이 소명"

"尹 탄핵, 개인 넘어 자유민주주의 체제 탄핵될까 반대"

"사실 '비윤'이었는데 탄핵 때 '친윤'으로 회자"

"보수 다 같이 가야…'오동석장' 대의를 위해 연대해야"

"보수 대통합, 어렵지만 만들어 내는 것이 정치"

"장동혁, 보수 대통합 만드는 리더십 발휘해야"

"국방장관 "미군 믿을 수 있나" 발언 잘못, 사과해야"

"전작권 전환, 아직 조건 안 돼…시기상조"



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▷ 주영진 / 앵커 : 국민의힘 윤상현 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오.



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 안녕하세요.



▷ 주영진 / 앵커 : 항상 붉은색 넥타이를 메고 다니시는군요.



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 소속이 어디인지 아시잖아요.



▷ 주영진 / 앵커 : 국민의힘의 상징색. 최근에는 오세훈 서울시장 항소심 선고공판 때 법원 앞에 나갔던 모습이 언론, 카메라 기자들의 촬영에 잡히면서 많이 화제가 됐는데. 그때 어떻게 나가시게 된 겁니까?



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 사실 선고일 공판뿐만 아니라 결심 공판일도 갔습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그 전에도 갔다.



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 제가 정치적인 동료로서 어려울 때 힘이 돼 드려야 되겠다 오직 그 생각으로 갔고요. 그게 바로 이제 동지적 의리 아니냐



▷ 주영진 / 앵커 : 동지적 의리.



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 그리고 사실 오세훈 시장님과 저하고는 지향하는 가치점이 많이 같습니다. 예를 들어서 우리 당의 변화, 혁신, 통합이라든지 또 중수청, 중도층 수도권 청년층에 대한 외연 확장, 또 합리적이고, 개혁적이고, 또 상식적인 대안보수. 지향점이 같다 보니까. 1심 유죄 판결이 나지 않았습니까. 그래서 여러 가지 정치적 억측이 많았는데, 그 속에서 제가 지켜주고 보호해 드리는 게 중진 정치인의 책무 아니냐 그런 의미에서 제가 같이했습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 만찬도 같이 하시고.



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 같이 했죠. 법원 앞에 오신 분들한테 이제 만찬을 한번 베풀어주셨습니다. 그래서 이제 무사 생환. 우리가 축하했고요. 또 덕담도 많이 건넸고, 또 마음도 많이 위로해 드렸고. 또 그래서 아주 화기애애한 분위기 속에서 한번 저녁을 같이했습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 삼행시도 뭐.



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 삼행시. 삼행시는 원래 우리 이준석 의원께서 '형, 삼행시 오세훈 한번 해볼까?' 했더니 그게 과거에 쓰던, 오세훈 삼행시라고 하면서 챗GPT에 물어봤답니다. 그래서 오, 오뚜기처럼. 새, 세상 풍파를 이겨내고. 훈, 훈풍이 돈다. 이런 식으로 했고, 그래서 저는 이제 한번 건배사를 해 달라고 해서 보니까 이게 일단은 이제 살아오셨으니까 축하를 드리고. 그래서 더욱더 권력의 겸손해지는 정치인이 되어 달라 이런 부탁도 드렸고 오직 시정에 전념해 달라, 성과를 내달라. 그러면서도 보수의 든든한 울타리에서 당의 어떤 지향점, 제가 조금 전에 말씀드린, 대안 합리적인 보수, 중수청(중도층·수도권·청년)의 외연 확장, 보수의 어떤 변화, 혁신, 통합 이런 비전을 제시하는 그런 든든한 울타리, 버팀목 역할을 해 달라고 주문을 했어요. 그래서 저는 이제 건배사가 비행기.



▷ 주영진 / 앵커 : 어떤 뜻입니까?



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 비전을 함께 공유하면, 그리고 함께 행동하면, 기적이 일어난다.



▷ 주영진 / 앵커 : 기적이 일어난다.



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 그렇게 해서 비행기로, 제가.



▷ 주영진 / 앵커 : 언론에서 얘기하는 것처럼 윤상현 의원을 친오세훈계 의원이다. 이렇게 평가하는데, 동의하십니까?



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 동의는 안 하죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 동의는 안 합니까?



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 저는요, 과거에 뭐 2021년, 2023년, 그때도 얼마나 윤석열 정부에 쓴소리를 마다하지 않았습니까. 그때도 비윤의 핵심이라고 불렸고요. 또 대통령 탄핵 반대 운동도 하지 않았습니까. 어떤 자유민주주의 체제에 탄핵이 돼서는 안 된다. 민주당이 집권하면 대한민국의 가치와 근간이 무너질 거라는 그 두려움, 결국 지금 보고 있지 않습니까? 그래서 그랬더니 또 친윤이라고 불리고, 또 오세훈 시장하고 원래 가깝지만 또 오세훈 시장님하고 같이하는 것은, 개인 오세훈을 좋아하는 게 아니라, 오세훈 시장이 내거는 이 가치, 제가 말씀드린 중수청(중도층·수도권·청년)의 어떤 외연 확장 또 변화, 혁신, 통합 또 대안보수. 이런 가치가 같기 때문에 제가 같이 하는 거지, 저는 어떤 특정 정치인, 윤석열 대통령이든 오세훈 시장이든 특정 정치를 맹목적으로 추종하는 계파 정치인은 아니다. 오세훈 시장님하고 친하지만, 어떤 계파를 만들고 그걸 통해서 어떤 뭐 폐쇄적인 리더십 속에 있다. 이런 거는 안 한다. 저는 제 나름의 역할을 찾는다. 오세훈 시장님, 또 이준석 의원, 또 한동훈 의원 하고 서로 보수의 어떤 대통합의 밑그림을 그리는 어떤 베켄바우어 이런 역할을 하는 게 나의 소명이 아닌가 이런 생각을 합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 제가 윤상현 의원 한 번 만나면 이 질문을 한번 꼭 드리고 싶었는데, 아까 탄핵 반대 얘기를 하셨어요. 헌법재판소가 어쨌든 탄핵 결정을 내렸다는 것은, 비상계엄 선포가 헌법과 법률에 위반된다는 명백한 판결 결정을 내린 거란 말이죠. 그런데 아까 탄핵에 반대한 것은 민주당이 집권하게 되면 민주주의가 흔들린다, 근간이 훼손된다라고 하는 판단에서 탄핵에 반대했다고 말씀을 하셨는데, 그것은 대단히 정치적인 판단이지, 분명한 것은 비상계엄 선포로 우리 국민이 입었던 피해, 이것이 법률에 의한 것이다, 그렇다고 한다면 이게 탄핵 반대로 가서는 안 됐던 것 아니냐.



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 그러니까 이제 탄핵 반대, 우리가 2016년 12월 9일에 박근혜 대통령이 국회에서 탄핵소추 의결됐습니다. 그러다가 2017년 3월 10일 헌재에서 파면 선고를 받았죠. 그다음에 집권한 문재인 대통령 한번 보십시오. 그 정부 때 정치 권력 독재화 되고, 또 경제. 완전히 폭망하지 않았습니까. 외교 안보 근간이 무너졌습니다. 가치와 근간이 무너졌어요. 그래서 그 당시에 탄핵을 찬성했던 우리 당에 있던 김무성 (전) 대표를 비롯해서 주호영, 권성동 많은 나경원 의원 등등. 이런 분들이 탄핵을 찬성하지 않았습니까? 이번에 다 같이 탄핵을 반대했어요. 왜 그랬습니까? 결국 이 윤석열 대통령 탄핵이라는 게 어떤 개인의 탄핵을 넘어서서 자유민주주의 체제 탄핵이 될 수 있다는 두려움 때문에 그렇습니다. 그러나 저는 그걸 알면서도 그러면 서로 윤석열 대통령과 우리가 같이 윈윈할 수 있는 해법이 뭐냐 해서, 사실 작년 2월 헌재 최후 진술 전에 변호인을 두 차례 보내서 대통령의 최후 진술에 어떤 임기 단축 개헌을 포함해서 빨리 사퇴한다. 빨리 여야가 명실공히 개헌안을 만들어 바로 사퇴한다. 이런 식으로 정치적 해법을 가지면 윤 대통령도 우리도 같이 사는 윈윈하는 그런 바탕에서 대통령 선거를 치르면 우리가 이길 수 있다라는 그 구상을 가지고 했는데 그게 제대로 이루어지지 않았습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 항상 지금 정치하시고 5선.



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 맞습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런데 정권 때마다 윤상현 의원은 주류 쪽에 섰던 것 같다는 평가가 많은데, 맞습니까?



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 박근혜 대통령 때는 제가 친박 핵심으로 불렸죠. 그러나 거기서 공천을 못 받았지 않습니까. 무소속으로 돌아왔죠. 윤석열 대통령 때는 비윤의 핵심이었죠. 그러나 탄핵 때 총선 이후부터는 윤 대통령을 어떻게든 성공한 대통령으로 만들어야 되겠다, 그런 믿음과 신념으로 윤 대통령 주변에 있었죠. 그래서 사실 비윤이었다가 친윤. 이런 식으로 정치권에서 회자를 합니다만는, 저는 명실공히 대통령을 살리기 위해서가 아니라 대한민국을 살리기 위해서 했다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 말씀 들어보니까 윤석열 대통령을.



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 저는 친대한민국 가치를 가지고 했다는 말씀을 드립니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런 말씀을 하시고 싶었던 것 같아요. 윤석열 대통령이 힘이 있었을 때는 오히려 비윤이었고, 윤석열 대통령이 비상계엄 선포 이후에 탄핵 정국에서는 오히려 탄핵 반대하면서 친윤으로 평가됐다. 그 말씀을, 그 말씀을 하시고 싶은 것 같은데. 알겠습니다. 항상 중요한 것은 또 시청자, 유권자들의 판단이니까. 보수 대통합, 오세훈 서울시장의 항소심 무죄 판결이 관심을 받았던 가장 큰 이유는, 이거 보수 대통합 어떻게 하지. 장동혁 대표가 있고 오세훈 서울시장이 있고 한동훈 의원이 있고 이준석 전 대표가 있고 그런데 이걸 어떻게 묶을 수 있느냐. 윤상현 의원은 다 같이 가야 한다고 생각하십니까?



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 다 같이 가야 합니다. 누구를 배제하고, 또 끼리끼리 따로 만들고, 이런 어떤 소소한 계파 연대로 가서는 안 된다. 우리가 다 같이 가야 한다. 장동혁 대표도 같이 가야 된다. '오동석' 연대라고 합니다. 오세훈, 한동훈, 이준석이었는데, 그걸 넘어서서 '오동석장' 연대로 확대해야 한다. 그래서 보수의 빅텐트를 만들어야 하는 거 아니냐. 우리가 연대를 해야만 하는 이유는 뭡니까? 대의를 위해서죠. 지난 1년 4개월 동안 이재명 정부, 어떻게 보면 대한민국의 자유 민주공화정을 많이 붕괴시키지 않았습니까? 가치와 근거를 흔들어 놨습니다. 그러면 우리가 어떻게든 이재명 정부에 맞서서 대한민국의 자유 민주공화정을 회복시켜야 한다. 그러기 위해서는 우리가 뭉쳐야 한다. 그게 바로 대의고 명분이다. 그래서 우리가 뭉쳐야 한다는 대의에 사사로운 감정을 나타내는 것, 그것은 역사적인 정말로 죄인이 될 수 있다. 이런 생각을 가져야 한다고 생각을 합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 말씀하신 것은 명분과 당위성을 얘기하시는 건데. 현실적으로 장동혁 대표가 한동훈 의원 싫어한다는 것 이미 세상이 다 알고, 이준석 의원이 또 한동훈 의원 싫어한다는 것 최근 언론 보도 통해서 많은 분들이 알게 됐고. 그리고 또 장동혁 대표도 마찬가지로 한동훈 의원도, 친한계도 상당히 싫어하고.



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 저게 이게 사실 참 현실적인 문제인 거 맞습니다. 서로 과거의 앙금 또 불신이 있고 셈법이 다 다릅니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 접합제 역할을.



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 그러나 저도 보수 통합의 베켄바우어로서의 역할을 하겠다라고 말씀을 드리는 거고요. 그런 어떤 이 보수 통합이라는 걸 만들어내는 게 그게 바로, 현실적으로 어렵지만 그걸 만들어내는 게 바로 정치고 그게 바로 지도자다. 사실 우리가 1860년 미국을 한번 보십시오. 에이브러햄 링컨, 남과 북 간의 통합을 만들어내지 않았습니까? 이분은 대통령이 되자마자 자기랑 공화당 대통령 경선에서 싸웠던 정적들을 전부 다 내각에 기용했죠. 에드윈 스탠턴 국방장관, 윌리엄 수어드 국무장관, 또 에드워드 베이츠 법무부 장관이죠, 새먼 체이스 재무장관 전부 다 통합을 합니다. 그런 그릇이 돼 달라. 우리 장동혁 대표도 변화, 혁신, 통합의 주체가 되고 이런 보수 대통합의 플랫폼을 만드는 정치적 공간을 만드는 그런 플랫폼형 리더십을 한번 발휘해달라고 계속 제가 주문을 하는 겁니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 윤상현 의원이 또 미국 정치, 국제 정치 전공하셔서 박사 학위도 받으신 건가요? 조지 워싱턴 대학에서 공부하셨어요?



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 조지타운하고 조지 워싱턴 대학.



▷ 주영진 / 앵커 : 미국에서도 워싱턴 DC에 있는 대학. 그때 책 내놓으시고 이랬던 기억이 나네요



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 그런데 보수 대통합하기 위해서는 장동혁 대표가 국민의힘 대표직에서 물러나야 공간이 생기는 것 아닙니까? 정기국회 끝나면 그게 가능할까요?



▷ 주영진 / 앵커 : 사실 그런 식으로 물러나라, 사퇴하라, 이런 식으로 어떤 세력 다툼으로 가면.



▷ 주영진 / 앵커 : 공간이 생겨야 되잖아요.



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 공간이 생기는데 그러면 그쪽에서 가만히 있겠습니까? 절대로 가만히 있지 못하죠. 그래서 가장 좋은 것은 장동혁 대표 스스로 변화, 혁신, 통합의 주체가 돼야 한다. 이게 본인의 대표 리더십을 강화시키고 우리 당과 또 대한민국을 위한 거다. 진영을 위한 거다. 이런 생각의 대전환을 하기를 바랍니다. 그래서 플랫폼을 만들어 달라, 정치 공간을 만들어 달라. 정말로 그게 하기 싫어도 그 하기 싫은 곳 속에 숭고한 대의와 명분과 시대적 과제가 있다는 것을 느껴달라. 그래서 저 같은 사람의 얘기를 좀 신중하게 들어달라 이런 말씀을 드리는 겁니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 윤상현 위원님 지금 국방위 소속이십니까?



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 저 국방위 있다가 지금 법사위로 갔습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 법사위로 가셨습니까? 그런데 강신철 국방부 장관 발언에 대해서 또 윤상현 의원이 아마 소신을 얘기하신 것 같은데. 최근에 강신철 국방부 장관이 국정감사 답변을 통해서 '그런 미군이라면 믿을 수 있겠는가'(라고 했는데.) 이란과의 전쟁 연관 지어서.



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 그거는 말로 대단히 부적절합니다. 미군을 북한하고 싸울 때 믿을 수 있겠느냐. 이건 국방장관으로서 해서는 안 될 말씀이십니다. 그러면 한미 동맹을 책임지는 국방부 장관이 그런 말씀하시면 국민이 얼마나 불안에 떨겠습니까. 아니 우리 DMZ 최전방에 있는 한국과 미국의 장교, 이 장병들이 무슨 생각을 하겠습니까. 얼마나 허탈하겠습니까. 한미 동맹 핵심 축은 뭡니까. 결국 한미 간의 신뢰 아닙니까? 그리고 통합 방위력, 억제력에 대한 신뢰인데, 그것을 훼손시키는 발언을 했다. 그래서 장관께서 꼭 사과를 하셔야 합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 사과를 하셔야 한다. 전작권 전환 문제에 대해서는 어떻게 소신을 갖고 계십니까?



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 저는요, 전작권 전환을 2015년 4월 달, 저희가 박근혜 대통령을 뵌 적이 있습니다. 그래서 저희 외교 국방 상임위원들이 전작권 전환 조건에 기초해야 한다. 그래서 제가 알기로는 2015년 그때 4월 언저리에 오바마 대통령하고 만났습니다. 그래서 전작권 전환의 조건이 필요하다. 그래서 2016년 12월 SCM에서 한미 연례 안보협의회의죠. 거기서 조건에 기반한 전작권 전환을 명시했습니다. 그런데 조건이 아직까지 안 됐습니다. 우리 한국이 미래연합사, 소위 말해서 전작권 전환을 받은 다음에, 지휘부를 통제할 연합 방위 능력이 있냐. 이게 아직까지 못 갔다라는 게 기본적인 우리 미국 군부의 인식이고, 저희도 거기에 동의하고 있습니다. 그래서 우리가 자주자주 우리 누구나 자주 하고 싶죠. '전작권 전환이 자주다' 자꾸 말씀하시는데 그걸 대통령의 시간표에 맞춰서는 안 된다. 전작권 전환을 위한 조건, 예를 들어서 한국이 연합군사령부, 미래사령부를 지휘, 통제할 명실공히 능력, 한미 동맹의 북핵 미사일 고도화되는 미사일 능력을 억제할 수 있는 능력. 또 한반도의 어떤 안보적 환경, 이 세 가지 조건을 보고 평가를 해야 한다. 아직까지는 시기상조다라는 말씀을 드립니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 전작권 전환이 상당히 중대한 사안이기 때문에, 항상 야당도 머리를 맞대서 좋은 해법을 찾아주시기 바랍니다.



▶ 윤상현 / 국민의힘 의원 : 그러겠습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 감사합니다. 말씀 잘 들었습니다.

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