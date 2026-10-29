축구대표팀 모레노 감독 "팀은 매우 건강…대표팀 주장은 손흥민"

▲ 로베르트 모레노 한국 축구대표팀 임시 감독이 29일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열린 11월 중동 원정 평가전 소집 명단 발표 기자회견에서 발언하고 있다.

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한국 축구대표팀의 로베르트 모레노 임시 감독이 11월 A매치를 앞두고 선수단 내 갈등이 수습됐고 팀은 건강하다는 메시지를 전했습니다.모레노 감독은 29일 천안 코리아풋볼파크에서 11월 카타르 원정 친선경기 2연전에 나설 26명의 국가대표 소집 명단을 발표했습니다.명단에는 최근 내분설의 중심에 섰던 이른바 '96라인' 김민재(뮌헨), 황희찬(샬케), 황인범(포르투)과 주장 손흥민(LAFC)이 모두 빠짐없이 이름을 올렸습니다.앞서 96라인 세 선수는 지난 9∼10월 평가전 4연전의 마지막 경기였던 우즈베키스탄전 당시 손흥민과 미묘한 갈등 기류를 형성하며 국가대표 은퇴를 시사하는 소동을 벌였습니다.이에 이번 소집을 앞두고 이들의 발탁 여부에 관심이 쏠렸지만, 세 선수 모두 손흥민과 함께 명단에 다시 이름을 올렸습니다.모레노 감독은 "내부 문제는 내부에서 해결한다"는 원칙을 강조하며 구체적인 대화 내용 공개는 피했습니다.그러나 "선수들과 직접 대면하며 문제를 풀었고 선수들끼리도 많은 이야기를 나눴다"며 "현대 대표팀은 매우 건강한 상태다.코칭스태프와 선수단 모두 '승리로 축구 팬들께 행복을 드린다'는 궁극적인 목표에 동의하고 공감했다"고 밝혔습니다.이어 "손흥민과 96라인 선수들을 모두 명단에 포함됐다는 것은 현재 퍼포먼스 기준에서 대표팀에 뽑힐 자격이 충분하고, 팀을 위해 헌신할 수 있다는 판단이 내려졌다는 뜻"이라고 덧붙였습니다.또 "대표팀의 주장은 손흥민이며, 이와 관련해서는 더 덧붙일 말이 없다."라고 강조했습니다.다음은 모레노 감독과의 일문일답"무언가를 부탁하거나 당부하러 온 것이 아니라, 직접 보여드리기 위해 이 자리에 섰다. 최상위 선수들로 최상의 팀을 구성하고, 이를 통해 팬들께 행복과 즐거움을 드리는 것이 내 임무다. 코칭스태프와 선수단 모두 그 목표를 위해 일해야 한다. 우리가 통제할 수 있는 부분에 집중하며 하루하루 업무를 해나가는 것이 맞고, 선수들 역시 경기장에서 좋은 경기력을 보여주는 것이 국민을 위한 일이라 생각한다.""선수들과 개인적으로 나눈 대화 내용을 밝힐 수는 없다. 다만 우리 원칙에 따라 내부적으로 선수들과 직접 대면하며 문제를 풀었다. 선수들끼리도 많은 대화를 나눴다. 선수이기 이전에 사람이기 때문에, 마주 앉아 대화하면 많은 부분이 해소된다고 믿으며 실제로 그렇게 해왔다. 부임 후 훈련보다 대화와 소통, 서로를 알아가는 데 더 많은 시간을 썼다. 아무리 뛰어난 팀도 이견은 나온다. 중요한 것은 이를 어떻게 해결하느냐다. 결국 승리하는 팀을 만들어 국민께 행복을 드리는 것이 우리의 공통된 목표다.""우리 대표팀의 주장은 손흥민이며, 이와 관련해서는 더 덧붙일 말이 없다. 사적인 대화 내용을 구체적으로 말씀드릴 순 없지만, 해당 선수들과 충분히 이야기를 나눴다. 오늘 구두로 말씀드린 내용과 발표된 소집 명단을 보시면 스스로 충분한 답을 찾으실 수 있을 것이다.""명단에 없는 선수가 왜 제외되었는지 언급하는 것은 이상적이지 않다. 그럼에도 코칭스태프는 해당 선수의 상황을 계속해서 잘 파악하고 분석하고 있다.""선수 선발의 모든 판단과 결정 기준은 오직 '축구'와 '경기력'뿐이다.""두 선수 모두 젊고 잠재력이 풍부해 대표팀 경기력에 도움이 될 것이라 판단했다. 국가대표팀 감독으로서 이런 젊은 선수들이 계속 등장한다는 점을 매우 긍정적으로 평가하며, '최상위 팀 구성'이라는 궁극적 목표에도 큰 도움이 될 것이다. 대표팀 발탁이 얼마나 어려운 일인지 선수들이 그 가치를 잘 알았으면 한다.""그렇다. 손흥민, 황인범, 황희찬, 김민재가 명단에 포함됐다는 것은 현재의 퍼포먼스 기준에서 대표팀에 뽑힐 자격이 충분하고 팀을 위해 헌신할 수 있다는 판단이 내려졌다는 뜻이다.""오늘 저녁 출국해 아틀레티코 마드리드 경기와 아틀레티코와 바이에른 뮌헨전을 관전한 뒤 포르투갈로 이동해 포르투-나폴리 경기를 직접 볼 예정이다. 다만 경기 전부터 선수들이나 소속 클럽에 압박감을 줄 생각은 없다. 내 원칙을 유지하며 조용히 대표팀을 운영할 계획이다. 시간이 허락한다면 부상을 이겨내고 복귀한 아들의 경기도 관전하고 싶다.""대표팀은 매우 건강한 상태다. 코칭스태프와 선수단 모두 '승리에 가까운 경기력으로 축구 팬들께 행복을 드린다'는 궁극적인 목표에 완벽히 동의하고 공감했다. 대한민국은 엄청난 잠재력을 가진 나라다. 부임 후 대표팀을 향한 팬들의 뜨거운 관심과 사랑을 느꼈고, 이는 코칭스태프에게도 엄청난 동기부여와 힘이 되고 있다.""이강인이 대표팀에서 최고의 퍼포먼스를 보여주길 바란다. 현재 소속팀(아틀레티코 마드리드)에서 윙어와 미드필더 등 다양한 포지션을 소화하고 있다. 코칭스태프의 과제는 이강인이 어느 위치에서 어떤 역할을 맡았을 때 최고의 모습을 보여줄 수 있는지 찾아내 돕는 것이다. 4-4-2는 경기 시작 휘슬이 울리기 전까지의 형태일 뿐이다. 경기 중에는 많은 변수가 생기며, 지난 경기에서도 스리백으로 변형을 주었다. 상대 전술과 게임 플랜에 맞춰 승리에 가까워질 수 있다면 어떤 전술적 변화든 가동할 것이다."아시안컵 연기는 아직 확정되지 않았고 우리가 통제할 수 없는 일이므로, 상황이 닥쳤을 때 해결 방안을 모색하겠다.""감독으로서의 압박감은 국가를 대표하는 자리인 만큼 따르는 자연스러운 책임감이다. 인생의 부담감은 일반 국민들도 모두 느끼며 살아간다. 모두발언을 준비하면서는 팬들의 사랑과 기대를 실현하기 위해 하루빨리 현장에서 업무를 시작하고 싶다는 생각뿐이었다. 좋아하는 일을 하며 대한민국을 대표할 수 있어 우리는 스스로 복 받은 사람들이라 생각하며 매우 자랑스럽다."(사진=연합뉴스)