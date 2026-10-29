아이브 안유진, 독보적 청초미…"좋아하는 일 할 때의 반짝임, 잃고 싶지 않다"

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그룹 아이브(IVE) 안유진이 화려함을 덜어낸 담백하고 성숙한 분위기로 패션 매거진의 표지를 장식했다.패션 매거진 더블유 코리아(W Korea)는 29일 안유진과 샤넬 워치 & 파인 주얼리가 함께한 디지털 커버 및 화보를 공개했다. 이번 화보는 과한 연출을 배제하고 안유진 본연의 맑고 성숙한 비주얼에 집중해 청초하면서도 시크한 매력을 극대화했다.공개된 화보 속 안유진은 블랙 슬리브리스 톱에 데님 팬츠를 매치해 자연스러운 세련미를 자아내는가 하면, 블랙 크롭 카디건과 니트 원피스 등 간결한 스타일링을 우아하게 소화했다. 특히 카메라를 정면으로 응시하는 강렬하고 깊은 눈빛과 섬세한 포즈로 감탄을 자아냈다.화보와 함께 진행된 인터뷰에서 안유진은 시간이 지나도 변하지 않았으면 하는 모습에 대해 "가끔 사람을 보면 자기가 하고 싶은 일을 하고 있을 때 설레고 반짝이는 눈빛과 표정이 있다는 생각이 든다. 저에게도 그런 모습이 있다고 생각해서 잃고 싶지 않다"라고 답했다.이어 시간이 지나도 멋있는 사람으로는 "남을 사랑할 줄 아는 사람"을 꼽으며 "그런 사람에게는 다정함과 배려가 자연스럽게 묻어 나온다고 생각한다"라는 진솔한 가치관을 전했다.무대 위 화려한 모습과는 또 다른 자연스럽고 깊이 있는 매력을 입증한 안유진은 독보적인 존재감으로 글로벌 패션 아이콘다운 면모를 재확인시켰다.한편, 안유진이 속한 아이브는 지난 26일 미니 5집 '룩스 캔 킬(Looks Can Kill)'을 발매하고 활발한 활동을 이어가고 있다.[사진제공= 더블유 코리아(W Korea)]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)