"또 기분 나쁜 소리"…아침 접경지에 퍼진 '귀신 소리'

▲ 인천 강화군 송해면에서 바라본 북한 접경지역 설치된 대남 확성기

북한이 29일 오전 대남 확성기 시험 방송을 한 것으로 파악됐습니다.경기 파주시 접경지역 주민들에 따르면 "오전 6시부터 북측에서 대남방송을 송출했다"며 "큰 소리는 아니지만, 오전부터 방송 소리가 들린다"고 했습니다.비무장지대(DMZ) 내 유일한 민간인 거주지 마을인 대성동마을 한 주민은 "오전 6시 30분에 노랫소리가 잠깐 들리더니, 이어 귀신 소리 등이 작게 들려왔다"며 시험 방송 사실을 알렸습니다.파주시 통일촌에 거주하는 주민 박모 씨는 "오전 벼를 수확하는데 북측에서 귀신 소리와 동물 울음소리 등 대남 방송 소리가 들려왔다"고 밝혔습니다.이어 "소리가 크지는 않았지만, 수년 전 북측에서 내보냈던 기분 나쁜 소리가 들렸다. 예전에도 북측에서 대남방송을 할 때 처음에는 조용하다 어느 순간 소리가 커져 주민들이 고통을 받았다"고 말했습니다.이날 북측의 대남 방송은 4∼5시간 진행된 것으로 알려졌습니다.앞서 22일 김여정 북한 노동당 총무부장은 이달 중으로 대남 확성기 방송 재개 준비를 마칠 것이라고 위협한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)