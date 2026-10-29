[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이동학 전 더불어민주당 최고위원, 장예찬 전 국민의힘 청년최고위원, 양만희 SBS 논설위원
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●"크게 도움 안 돼" 논쟁~유시민 또 직격
이동학 / 전 민주당 최고위원
"이 대통령 발언 중 혐오 부분 없어"
"전체적인 큰 틀에 연결돼 혐오로 인식"
"진영의 대통령으로 남으면 안 돼"
장예찬 / 전 국민의힘 청년최고위원
"한겨레 '크게' 논란 신경질적 태도 보여…여유로워야"
"이 대통령 언론에 화풀이 득 안 돼"
"과정보단 결과 집중해야 이재명 정부에 좋을 듯"
"여권 자중지란 임계점 넘어"
양만희 / SBS 논설위원
"이 대통령, '외국인 노동자' 발언…제대로 평가 안 한 듯"
"비판 메시지 아닌 방책 마련 메시지 냈어야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 유시민 잇단 직격에…민주당 또 '부글부글'?
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