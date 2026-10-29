[여담야담] "크게 도움 안 돼" 논쟁…진보 언론과도 삐걱?

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 이동학 전 더불어민주당 최고위원, 장예찬 전 국민의힘 청년최고위원, 양만희 SBS 논설위원

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● "크게 도움 안 돼" 논쟁



이동학 / 전 민주당 최고위원

"이 대통령 발언 중 혐오 부분 없어"

"전체적인 큰 틀에 연결돼 혐오로 인식"

"진영의 대통령으로 남으면 안 돼"



장예찬 / 전 국민의힘 청년최고위원

"한겨레 '크게' 논란 신경질적 태도 보여…여유로워야"

"이 대통령 언론에 화풀이 득 안 돼"

"과정보단 결과 집중해야 이재명 정부에 좋을 듯"

"여권 자중지란 임계점 넘어"



양만희 / SBS 논설위원

"이 대통령, '외국인 노동자' 발언…제대로 평가 안 한 듯"

"비판 메시지 아닌 방책 마련 메시지 냈어야"



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