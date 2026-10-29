[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이동학 전 더불어민주당 최고위원, 장예찬 전 국민의힘 청년최고위원, 양만희 SBS 논설위원
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●이슈마다 '참전'~'다문화 정책' 지적
이동학 / 전 민주당 최고위원
"대통령 SNS 장단점 있어…실수 늘고 공격 빌미 될 수도"
"이 대통령 SNS 올리기 전 정책실장에 검토 필요"
장예찬 / 전 국민의힘 청년최고위원
"진보 내부 설전 비중 높아"
"민생·정책 현안 SNS 소통 시 긍정적 평가 받을 것"
양만희 / SBS 논설위원
"다문화, 내국인이 아닌 외국인으로 보는 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 대통령의 'SNS'에 靑은 '분주'…범여권에선 '논란'
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