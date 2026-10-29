아파트서 킥보드 던졌는데…"초등생이라" 처벌 피했다

▲ 광주 광산경찰서

초등학생이 아파트 고층에서 킥보드를 던져 차량을 파손했지만, 형사처벌을 받을 나이가 되지 않아 처벌을 피했습니다.오늘(29일) 광주 광산경찰서에 따르면 경찰은 재물손괴 혐의로 입건 전 조사를 벌인 초등학생 A 군의 사건을 지난 16일 종결 처리했습니다.A 군은 6월 13일 광산구 우산동 한 아파트 10여 층에서 킥보드를 지상 1층으로 던져 인근에 주차된 차량을 파손한 혐의를 받습니다.당시 오고 가는 사람이 없어 다친 사람은 없지만, 경찰은 피해 차주의 신고로 일대 탐문 수사를 벌였습니다.킥보드가 떨어진 뒤 차량을 살펴보는 A 군의 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상과 킥보드에 적힌 A 군의 이름으로 신원을 특정해 조사를 이어갔습니다.A 군은 입건 전 조사에서 "호기심에 킥보드를 던졌다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.A 군이 던진 킥보드로 차량이 파손됐지만, 현행법상 14세 미만은 형사처벌 대상이 아니어서 A 군은 형사처벌을 받지 않습니다.10세 이상 14세 미만은 촉법소년으로 분류돼 소년법상 보호처분을 받을 수 있지만, 10세 미만은 보호처분 대상에서도 제외됩니다.경찰 관계자는 "형사처벌은 할 수 없더라도 차량 파손에 따른 민사상 손해배상 문제는 남아 있다"며 "현재 A 군의 부모와 피해 차주가 보상 문제를 논의 중인 것으로 알고 있다"고 밝혔습니다.(사진=광주경찰청 제공, 연합뉴스)