뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[바로이뉴스] 양쪽으로 부드럽게 '활짝'…GV90 얼마나 팔릴까?

최재영 기자
작성 2026.10.29 15:26 조회수
PIP 닫기
현대차그룹이 제네시스가 GV90 네오룬에 적용한 세계 최초 기술을 공개했습니다. 세계 최초로 앞뒤 문이 서로 간섭 없이 독립적으로 열리는 '히든 B필러 코치도어', 네오룬 아치 게이트가 대표적입니다. 이를 위해 뒷문을 바깥쪽으로 밀어낸 뒤 회전시키는 '듀얼 모션 힌지'를 새롭게 개발했습니다. 또 문 위아래의 잠금장치를 동시에 해제하는 '멀티 릴리즈 컨트롤러'와 두 잠금장치를 함께 당겨 잠그는 '듀얼 신칭 소프트 클로징' 기술도 세계 최초로 적용했습니다. 여기에 고정형 B필러를 없애면서도 차체 강성을 유지하도록 '히든 롤케이지' 구조를 적용했습니다. 현대차그룹은 자체 시험에서 지붕이 14톤포스 이상의 하중을 견디는 등 높은 충돌 안전성을 확보했다고 설명했습니다.

자세한 내용은 영상으로 전하겠습니다.

(구성 : 최재영, 영상편집 : 김복형, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
최재영 기자 사진
최재영 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지