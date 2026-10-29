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V리그 한국도로공사, 김영래 대행 정식 감독으로 선임

김형열 기자
작성 2026.10.29 15:04 조회수
V리그 한국도로공사, 김영래 대행 정식 감독으로 선임
▲ 7일 서울 강남구 호텔 리베라 청담에서 열린 프로배구 V리그 여자부 미디어데이에서 한국도로공사 김영래 감독대행이 질문에 답변하고 있다.

프로배구 한국도로공사가 김영래 감독대행을 정식 감독으로 선임했습니다.

한국도로공사는 2026-2027 프로배구 V리그 개막을 앞둔 29일 "김영래 감독대행의 정식 감독 승격을 확정했다"고 밝혔습니다.

구단은 "세터 출신인 김 감독은 경기 흐름을 읽는 능력과 세밀한 경기 운영을 바탕으로 선수단을 이끌어왔다"며 "특히 최근 컵대회에서 결승 진출을 이끄는 등 팀을 빠르게 정비하며 뛰어난 지도력을 보였다"고 선임 배경을 설명했습니다.

김 감독은 "믿고 기회를 주신 구단과 변함없는 응원을 보내주시는 김천시민, 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "팀 전체 균형을 잡고 보강된 전력을 바탕으로 올 시즌 V리그 정상에 오를 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.

도로공사는 지난 3월 팀을 정규리그 1위로 이끈 김종민 전 감독을 경질하고 김영래 당시 수석코치에게 감독 대행을 맡겼습니다.

챔피언결정전을 코 앞에 두고 사령탑을 경질했던 도로공사는 GS칼텍스에 3연패 하며 우승을 놓쳤습니다.

이후 도로공사는 감독 선임에 관한 움직임을 보이지 않다가 새 시즌 개막을 이틀 앞두고 내부 승격으로 매듭지었습니다.

도로공사는 31일 서울 장충체육관에서 지난해 챔피언결정전에서 만났던 GS칼텍스와 V리그 여자부 개막전을 치릅니다.

(사진=연합뉴스)
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