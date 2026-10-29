'은퇴 소동' 96라인과 손흥민 모두 소집…"주장은 손흥민"

▲ 로베르트 모레노 한국 축구대표팀 임시 감독이 29일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열린 11월 중동 원정 평가전 소집 명단 발표 기자회견에서 발언하고 있다.

'은퇴 소동'을 벌인 김민재(뮌헨), 황희찬(샬케), 황인범(포르투)과 그들의 대척점에 있는 손흥민(LAFC)이 11월 A매치를 치르는 축구 국가대표팀에 모두 승선했습니다.로베르토 모레노 감독은 오늘(29일) 천안 코리아풋볼파크에서 11월 중동 원정 평가전에 나설 26명의 태극전사 명단을 발표했습니다.명단에는 대표팀의 주축인 '캡틴' 손흥민과 이른바 '96라인'으로 불리는 김민재, 황희찬, 황인범 등이 모두 포함됐습니다.96라인 세 선수는 손흥민의 리더십에 불만을 제기하며 지난 9∼10월 평가전 4연전의 마지막 경기였던 우즈베키스탄전에서 국가대표 은퇴 소동을 벌였습니다.모레노 감독은 오늘 밤 유럽으로 떠나 현지에서 뛰는 선수들의 기량과 몸 상태를 점검합니다.모레노 감독은 "최근 몇 주 동안 내가 가장 많이 한 일은 대화였다. 선수들과, 주장과, 협회와, 그리고 팀 관계자 모든 분과 소통했다"고 말했습니다.결국 모레노 감독은 손흥민과 96라인 세 선수를 모두 한 자리에 모아두고 갈등을 봉합하는 과정을 거칠 것으로 보입니다.또한 리더십에 대해선 "대표팀 주장은 손흥민이다"며 흔들림 없는 믿음을 보여줬습니다.이와 더불어 강원FC의 센터백 신민하와 FC서울의 '영건' 손정범은 대표팀에 최초 발탁됐습니다.신민하는 올 시즌 소속팀에서 리그 21경기에 출전하며 아시안게임 축구대표팀의 4회 연속 우승에 힘을 보탰고, 19세의 손정범은 데뷔 시즌인 올해 30경기에서 2골 2도움을 올리며 서울의 10년 만의 우승에 기여했습니다.지난 명단과 비교하면 김지수(브렌트퍼드), 이명재(대전), 정우영(우니온 베를린), 엄지성(스완지시티) 등 6명이 모레노호에 새롭게 승선했습니다.반면, 조규성(미트윌란), 김민수(레인저스), 정승원(서울), 백승호(버밍엄), 이태석(빈), 김건희(인천), 조위제, 김태현(이상 전북), 김태현(가시마), 구성윤(서울)까지 10명은 이번에 제외됐습니다.모레노호는 카타르 도하에서 11월 13일 사우디아라비아, 17일 카타르와 2연전을 치릅니다.◇ 11월 원정 친선경기 축구대표팀 명단(26명)▲ GK= 김승규(도쿄) 조현우(울산) 송범근(전북)▲ DF= 설영우(아우크스부르크) 최준(서울) 이한범(브루게) 김민재(뮌헨) 김지수(브렌트퍼드) 신민하(강원) 조현택(울산) 이명재(대전)▲ MF= 박진섭(저장) 김봉수(대전) 손정범(서울) 황인범(포르투) 박태준(김천) 이재성(마인츠) 이강인(아틀레티코 마드리드) 정우영(우니온베를린) 엄지성(스완지시티) 송민규(나시오날) 황희찬(샬케)▲ FW= 이동경(울산) 손흥민(LAFC) 오현규(베식타시) 오세훈(시미즈)(사진=연합뉴스)