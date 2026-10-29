뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

샌드위치 가게 연 지 두 달인데…강사료는 '전직 장관급'

작성 2026.10.29 14:34 조회수
샌드위치 가게 연 지 두 달인데…강사료는 '전직 장관급'
▲ 감사원 외경

서울 한 자치구의 도시관리공단 이사장이 지인을 샌드위치 조리 강사로 섭외해 1회 160만 원에 달하는 강사료를 지급한 사실이 감사 결과 적발됐습니다.

감사원은 이와 같은 내용을 담은 서울 서대문구 도시관리공단의 관리·감독과 준예산 집행 관련 감사 결과를 오늘(29일) 공개했습니다.

감사원에 따르면 공단의 전 이사장 A 씨는 친분이 있는 B 씨가 충북 청주시에서 샌드위치 가게를 개업한 지 2개월밖에 되지 않았는데도, 샌드위치 조리강사로 섭외해 여성센터 및 체험행사에서 2023년부터 2024년 사이 총 11회에 걸쳐 강의를 진행하게 했습니다.

이 과정에 A 씨 지시에 따라 공단은 B 씨에게 '전직 장관급'에 해당하는 등급을 적용해 1회당 130만 원에서 220만 원의 강사료를 지급했으며, 총액은 1천790만 원에 달했습니다.

10차례 진행된 정원 8명의 여성센터 수업은 보통 1회당 160만 원이 지급됐고, 서대문형무소역사관에서 열린 광복 79주년 기념 체험행사 때는 130만 원이 지급됐습니다.

하지만 공단이 준용하는 강사수당 지급 기준에 따르면 5년 미만 경력자의 경우 적정 강사료는 1회당 24만 원 정도였습니다.

A 씨는 강의 일정을 정할 때도 매달 자신이 B 씨와 직접 통화해 정했고, 심지어 강사가 준비해야 하는 재료 구매와 손질 업무 등을 공단 직원이 대신하게 하는 등 부당한 편의도 제공했습니다.

감사원은 "A 씨의 행위는 엄중한 인사 조치가 필요하다고 판단되나 지난 4월 퇴직한 바 있다"고 밝혔으며, 서대문구에 A 씨의 비위 내용을 인사 자료로 활용하도록 통보하고 관련자들에게 주의를 촉구했습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지