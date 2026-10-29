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손흥민 주장 유지? '은퇴 소동' 96라인 전원 발탁 이유? 모레노 감독의 입장은…

작성 2026.10.29 17:59 조회수
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로베르트 모레노 축구대표팀 임시 감독이 오늘(29일) 11월 A매치 소집 명단을 발표했습니다.

최근 대표팀을 둘러싼 내분설과 일부 선수들의 은퇴설이 나온 가운데, 김민재·황인범·황희찬 등 이른바 '96라인'은 모두 다시 대표팀 명단에 이름을 올렸고 손흥민도 주장직을 유지했습니다.

모레노 감독은 선수들과 직접 얼굴을 맞대고 대화를 나눴다며 "팀이 그 어떤 선수보다 우선한다"는 원칙을 재확인했습니다.

또 선수들과 어떤 대화를 나눴는지에 대해서는 공개하지 않으면서도 "이번 명단을 보면 답을 찾을 수 있을 것"이라고 밝혔습니다.

손흥민의 주장 유지와 96라인 재소집, 그리고 내분설을 둘러싼 모레노 감독의 입장을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.

(취재 : 하성룡, 구성·편집 : 주현, 영상취재 : 황인석, 제작 : 스포츠취재부)
영문 기사 보기 (View English Article)
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