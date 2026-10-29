손흥민 주장 유지? '은퇴 소동' 96라인 전원 발탁 이유? 모레노 감독의 입장은…

로베르트 모레노 축구대표팀 임시 감독이 오늘(29일) 11월 A매치 소집 명단을 발표했습니다.



최근 대표팀을 둘러싼 내분설과 일부 선수들의 은퇴설이 나온 가운데, 김민재·황인범·황희찬 등 이른바 '96라인'은 모두 다시 대표팀 명단에 이름을 올렸고 손흥민도 주장직을 유지했습니다.



모레노 감독은 선수들과 직접 얼굴을 맞대고 대화를 나눴다며 "팀이 그 어떤 선수보다 우선한다"는 원칙을 재확인했습니다.



또 선수들과 어떤 대화를 나눴는지에 대해서는 공개하지 않으면서도 "이번 명단을 보면 답을 찾을 수 있을 것"이라고 밝혔습니다.



손흥민의 주장 유지와 96라인 재소집, 그리고 내분설을 둘러싼 모레노 감독의 입장을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(취재 : 하성룡, 구성·편집 : 주현, 영상취재 : 황인석, 제작 : 스포츠취재부)