대한체육회, 제1회 올림픽 무브먼트 아젠다 포럼 개최

▲ 올림픽 무브먼트 아젠다 포럼

대한체육회가 28일 서울 롯데월드타워 SKY31 컨벤션에서 제1회 올림픽 무브먼트 아젠다 포럼을 개최했습니다.이번 포럼은 국제올림픽위원회(IOC)의 새로운 미래 전략인 '핏 포 더 퓨처'(Fit for the Future·미래 맞춤형)와 연계해 국제 스포츠계 주요 정책을 공유하고 발전 방향을 모색하고자 마련됐습니다.행사에는 유승민 체육회장과 강대금 문화체육관광부 체육협력관, 박주희 국제스포츠전략위원회 이사장 등 관계자 100여 명이 참석했습니다.포럼은 올림픽 무브먼트와 가치 실현, 선수 중심 의사결정 과정, 올림픽 프로그램 선정 방식 개편, 지속가능성을 위한 올림픽의 변화 등 4개 세션으로 진행됐습니다.이정우 영국 에든버러대 교수가 첫 세션에서 올림픽의 자율성과 중립성을 설명했고, 킴 부이 IOC 선수 위원이 좌장을 맡아 원윤종 선수위원 등과 선수 권익 확대 방안을 논의했습니다.오후에는 세드릭 반덴 보가르데 국제스포츠과학기술대학원(AISTS) 전무이사가 올림픽 프로그램 선정 방식을, 이원재 국민대 교수가 올림픽 지속가능성을 주제로 각각 강연했습니다.유 회장은 "국제 스포츠계의 흐름을 이해하고 우리 스포츠 현장에 어떤 의미가 있는지 함께 고민해야 할 시점"이라고 말했습니다.체육회는 이번 포럼을 시작으로 국제 스포츠계 주요 현안을 논의하는 자리를 정례화할 계획입니다.(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)