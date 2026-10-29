NBA 할리버튼, 복귀 4경기 만에 부상 이탈…인디애나 '줄부상 비상'

▲ 인디애나 페이서스의 에이스 타이리스 할리버튼

미국프로농구(NBA) 인디애나 페이서스의 에이스 타이리스 할리버튼이 16개월의 기나긴 부상 터널을 빠져나와 코트에 복귀한 지 불과 4경기 만에 다시 전열에서 이탈했습니다.29일(한국시간) ESPN에 따르면 릭 칼라일 인디애나 감독은 할리버튼이 왼쪽 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 미세 손상 진단을 받아 최소 2주간 결장한다고 밝혔습니다.칼라일 감독은 "할리버튼이 2주 안에 복귀하는 것은 현실적으로 어렵다. 향후 주 단위로 상태를 지켜볼 것"이라고 덧붙였습니다.2025년 챔피언결정전에서 아킬레스건이 파열돼 16개월 동안 코트를 떠났던 할리버튼은 올 시즌 개막전에서 승리를 이끌며 감격스러운 복귀전을 치렀습니다.이후 4경기에서 평균 33분을 소화하며 21.8점 9.5어시스트 4.5리바운드 야투 성공률 52%로 맹활약 중이었습니다.그러나 28일 밀워키 벅스전 이후 피로감과 통증을 호소했고, 결국 다시 부상자 명단에 이름을 올렸습니다.그의 왼쪽 햄스트링 부상은 이번이 처음이 아닙니다.2024년 1월에도 같은 부위를 다쳐 10경기에 결장했고, 같은 해 보스턴 셀틱스와의 동부 콘퍼런스 결승 때도 통증이 재발해 마지막 2경기를 뛰지 못했습니다.에이스의 이탈로 인디애나의 초반 구상에는 비상이 걸렸습니다.인디애나는 할리버튼이 통째로 결장했던 2025-2026시즌 구단 역대 한 시즌 최저 승수인 19승에 그친 바 있습니다.설상가상으로 현재 할리버튼 외에도 팀 내 부상자가 속출하고 있습니다.이비차 주바츠(발목)와 T.J. 맥코넬(햄스트링)이 결장 중인 가운데, 벤 셰퍼드가 무릎 반월판 수술로 수개월 아웃 판정을 받았고 조니 퍼피도 십자인대 수술을 받았습니다.앤드루 넴하드 역시 목 통증으로 출전이 불투명해 주전 라인업 구성조차 벅찬 상황입니다.(사진=AP, 연합뉴스)