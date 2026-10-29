합참 "북, 단거리 탄도미사일 10여 발 동해상으로 발사"

북한이 동해상으로 단거리 탄도미사일 10여 발을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔습니다.



합참은 "우리 군은 10월 29일 12시 30경 북한 원산 일대에서 동해상으로 발사된 단거리 탄도미사일 십여 발을 포착했다"고 밝혔습니다.



합참은 "추가 발사에 대비하여 감시 및 경계를 강화한 가운데, 한-미-일은 '북 탄도미사일' 관련 정보를 긴밀하게 공유하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다"고 덧붙였습니다.



북한의 탄도미사일 발사는 17일 만입니다.



앞서 북한은 지난 12일 평양 일대에서 동해상으로 탄도미사일을 발사했습니다.



당시 포착된 미사일 중 일부는 900㎞ 이상을 비행했으며, 북한은 이후 관영매체를 통해 '전술탄도미사일'을 시험발사했다고 밝혔습니다.



북한의 오늘 미사일 발사는 김여정 노동당 총무부장이 10월 중 대남 확성기를 가동상태에 들어가게 하는 등 남북 접경지역의 긴장이 고조된 상태에서 이뤄졌습니다.