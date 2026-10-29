WS 5차전 밀워키, 탬파베이에 승리…창단 58년 만에 첫 우승

▲ 밀워키 브루어스가 창단 58년 만에 처음 월드시리즈 우승을 차지했다.

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밀워키 브루어스가 창단 58년 만에 처음 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈 정상에 올랐습니다.내셔널리그(NL) 챔피언인 밀워키는 29일(이하 한국시간) 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나 필드에서 열린 월드시리즈(WS·7전 4승제) 5차전에서 제이컵 미저로우스키의 역투 속에 팀 8안타를 몰아쳐 탬파베이 레이스에 4대 1로 승리했습니다.이로써 시리즈 전적 4승 1패를 기록한 밀워키는 1969년 팀 창단 이후 58시즌 만에 처음 월드시리즈 우승컵을 차지했습니다.앞서 밀워키는 아메리칸리그(AL) 소속이던 1982년 월드시리즈에 진출했으나 세인트루이스 카디널스에 3승 4패로 패해 준우승에 그쳤습니다.5차전은 양 팀 에이스 미저로우스키와 드루 라스무센이 선발 대결을 펼친 가운데 밀워키가 선취점을 뽑았습니다.밀워키는 2회초 브라이스 투랑이 좌중간 2루타를 치고 나가자 쿠퍼 프렛이 중전 적시타를 때려 1대 0으로 앞섰습니다.4회에는 탬파베이 선발 라스무센이 내려가고 불펜이 가동되자 프렛과 개럿 미첼, 데이비드 해밀턴이 3연속 안타를 때려 추가점을 뽑았습니다.6회에는 윌리엄 콘트레라스의 2루타와 프렛의 희생플라이로 2점을 추가해 4대 0으로 달아나며 승기를 잡았습니다.끌려가던 탬파베이는 9회말 투아웃 이후 챈들러 심프슨의 2루타로 1점을 만회했으나 더는 쫓아가지 못했습니다.메이저리그에서 가장 빠른 공을 던지는 밀워키 선발 미저로우스키는 5⅔이닝 동안 삼진 2개를 곁들이며 2안타 1볼넷 무실점으로 막았습니다.미저로우스키는 6회말 투아웃 뒤 다리 경련으로 교체됐으나 1차전에 이어 5차전에서도 승리투수가 됐습니다.탬파베이는 선발 라스무센이 4회까지 1실점하고 내려간 뒤 불펜진도 밀워키 타선을 막지 못했습니다.1998년 창단한 메이저리그 막내 구단 탬파베이는 2008년과 2020년에 이어 세 번째 월드시리즈 우승에 도전했으나 다시 아쉬움을 삼키고 말았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)