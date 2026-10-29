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손호영, 솔로 20주년 콘서트서 전 관객 선물 쏜다…역대급 팬 사랑

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작성 2026.10.29 12:05 조회수
손호영, 솔로 20주년 콘서트서 전 관객 선물 쏜다…역대급 팬 사랑
가수 손호영이 솔로 데뷔 20주년 기념 콘서트를 찾는 팬들을 위해 특별 선물을 준비하며 각별한 팬 사랑을 드러냈다.

오는 31일과 11월 1일 양일간 서울 강서구 KBS아레나에서 개최되는 손호영의 솔로 데뷔 20주년 기념 콘서트 'HORIZON(호라이즌)'에서는 입장하는 전 관객을 대상으로 특별 제작된 키트(KiT)가 제공된다.
손호영 (사진=게티이미지코리아)

이번 이벤트는 손호영과 소속사 젬스톤이앤엠이 20년 동안 변함없는 성원을 보낸 팬들에게 감사의 마음을 전하고자 기획됐다. 제공되는 키트를 스마트폰에 연결하면 손호영이 직접 녹음한 음성 메시지를 비롯해 디지털 포토카드, 미공개 영상 및 사진 등 회차별로 다채롭게 구성된 디지털 콘텐츠를 확인할 수 있다.

손호영은 최근 god 멤버 김태우, 데니안, 박준형이 챌린지에 참여해 화제를 모은 신곡 'Go Around(고 어라운드)'를 발매하며 20주년 프로젝트의 포문을 열었다. 이번 'HORIZON' 무대에서는 신곡 라이브 무대는 물론 지난 20년간 아티스트로서 쌓아온 명곡들을 총망라해 팬들에게 잊지 못할 추억을 선사할 예정이다.

[사진 = 젬스톤이앤엠 제공]

강선애 기자  

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
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