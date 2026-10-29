[날씨] 서울 첫 서리 관측…밤부터 전국 대부분 비

오늘(29일) 아침도 추위가 이어졌습니다.



서울에서는 올가을 들어 첫서리가 관측됐는데요.



평년보다 1일 늦었고 작년보다도 하루 늦은 관측이었습니다.



금요일인 내일은 기온이 잠시 오르는 듯이 보이지만 주말에는 다시 추위가 찾아오겠습니다.



내륙을 중심으로는 얼음이 얼거나 서리가 내리는 곳이 있어서요.



농작물 관리 잘해주셔야겠고요.



또 급격히 추워진 날씨에 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면 일부 수도권과 호남 지역을 중심으로 약하게 비가 내리는 곳 있습니다.



밤이 되면 비는 전국 대부분 지역으로 확대되겠습니다.



예상되는 강수량 인천과 경기 북부 지역에 5~20mm, 서쪽 지역에 5~10mm, 동쪽 지역을 중심으로는 5mm 내외의 비가 예상되고요.



비구름대는 오래 머물지 않겠고 내일 새벽에서 아침 사이 대부분 그치겠습니다.



오늘 지역별 낮 기온 한번 자세히 살펴보겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 13도, 대구 14도로 낮에도 쌀쌀하겠습니다.



일요일 밤에는 전국 대부분 지역에 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)