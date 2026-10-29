연쇄살인마, 52년 전 미제 범행도 확인 [월드리포트]

미국의 악명 높은 연쇄살인마인 테드 번디가 저지른 살인사건이 발생 52년 만에 추가로 확인됐습니다.



유타주 서밋 카운티 당국은 현지 시간 27일 기자회견을 열고 1974년 발생한 '멜리사 앤 스미스 살해 사건'의 용의자가 번디라고 밝혔습니다.



[케이시 베이츠/유타주 보안관 : 52년 전 오늘인 1974년 10월 27일, 17살 멜리사 앤 스미스의 시신이 숲이 우거진 지역에서 사냥꾼들에 의해 발견됐습니다.]



번디는 1970년대 플로리다, 워싱턴, 유타 등 미 전역을 돌며 최소 30명을 살해한 범죄자입니다.



영화 '양들의 침묵' 주인공인 한니발의 모티브가 된 인물이기도 한 번디는 1989년 사형됐는데, 사형 이후에도 범죄행각이 계속 확인되고 있습니다.



수사 당국은 이번 미제 사건을 확인하기 위해 번디에게 희생된 또 다른 피해자인 로라 에임의 DNA를 활용했다고 설명했습니다.



[마거릿 올슨/유타주 서밋카운티 지방검사 : 이 DNA 증거를 범행 패턴·동기·수단·기회와 관련된 증거들과 함께 고려하면, 테드 번디가 멜리사 앤 스미스 살해 사건의 범인임이 확인됩니다.]



확인 결과 살해 수단이나 동기도 번디의 연쇄살인 패턴과 유사하다고 수사 당국은 설명했습니다.



스미스와 에임은 모두 사망 당시 17살이었습니다.



수사 결과를 발표한 올슨 검사는 "테드 번디가 살아있지 않아 기소할 수는 없지만 법의학의 발전 덕에 50년 넘게 미제였던 사건의 해답을 찾을 수 있었다"고 평가했습니다.



번디는 1974년에 유타주 쇼핑몰에서 17세 여성을 납치한 혐의로 징역 15년형을 선고받았지만, 콜로라도 교도소에서 탈옥했고 플로리다로 이동해 살인 범죄를 이어갔습니다.



4년 뒤인 1978년 플로리다 주립대의 여학생 사교클럽에서 여성 2명을 살해한 뒤 다시 체포됐고, 결국 11년 뒤 사형이 집행됐습니다.



(영상편집 : 오정식)