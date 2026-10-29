'수능, 출제의 비밀', '이성과 감성' 등 개봉

<앵커>



개봉 영화 소식입니다. 수능출제본부 안에서 벌어지는 일들을 다룬 코미디 영화 '수능, 출제의 비밀'등 이번 주에도 다양한 장르의 영화들이 개봉했습니다.



이주형 기자입니다.



<기자>



[수능, 출제의 비밀 / 감독 : 이용재 / 주연 : 이선빈, 유재명, 김영민, 전석호]



'수능, 출제의 비밀'은 40일 동안 외부와 완벽하게 차단돼 수능 문제를 출제하는 교수와 교사들의 이야기를 다룬 코미디 영화입니다.



출제자들 사이의 기싸움과 문제없는 문제를 만들어야 하는 눈치 싸움 등 수능출제본부에서 벌어지는 웃기지만은 않은 이야기들이 펼쳐집니다.



유재명, 김영민, 전석호 등 베테랑 배우들과 이선빈 배우 등 다양한 주조연들의 앙상블이 돋보입니다.



[이선빈/배우 : 단순히 수능 출제 위원들의 얘기만이 아니라 여러 가지 다른 기질을 갖고 태어난 사람들의 인간상의 집합체들을 다루고 있는 내용이라고도 저는 느꼈거든요.]



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[이성과 감성 / 감독 : 조지아 오클리 / 주연 : 데이지 에드가 존스, 에스메 크리드마일스]



'이성과 감성'은 제인 오스틴의 유명한 소설을 원작으로 한 시대극입니다.



서로 다른 성격을 가진 두 자매의 사랑과 결혼이 19세기 초 시대상과 함께 스크린에 펼쳐집니다.



같은 소설을 원작으로 한 이안 감독의 1995년 아카데미 각색상 수상작 '센스 앤 센서빌리티'와 비교해서 볼만합니다.



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[하트 오브 비스트 / 감독 : 데이비드 에이어 / 주연 : 브래드 피트]



'하트 오브 비스트'는 브래드 피트와 개 한 마리만으로 전체 영화를 이끌어나가는 액션 드라마입니다.



전직 특수부대원이 비행기를 몰고 가다 조난을 당하면서 퇴역 군인과 퇴역 군견 두 베테랑은 끈끈한 우정으로 생존을 위한 사투를 시작합니다.



[브래드 피트/배우 : 우리가 서로 얼마나 연결되어 있는지, 서로를 어떻게 대하는 것이 가장 좋은지, 그리고 서로의 행동에 어떻게 반응하는지에 관한 이야기였어요. 그런 점들이 제 마음에 정말 깊이 와닿았어요.]



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[흐르는 여정 / 감독 : 김진유 / 주연 : 김혜옥, 저스틴 민]



'흐르는 여정'은 남편을 먼저 떠나보낸 춘희, 생모를 찾아 한국에 온 입양아 출신 지휘자 민준, 피아니스트를 꿈꾸는 소년 성찬이 피아노를 매개로 우연히 만나 서로의 삶에 스며드는 이야기입니다.



혈연뿐 아니라 함께 시간을 보내고 서로 의지하는 존재도 가족과 다름없다는 생각이 들게 했다고 주연 배우들은 전했습니다.



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[그대, 별처럼 / 감독 : 후지이 미치히토 / 주연 : 요코하마 류세이, 히로세 스즈]



'그대, 별처럼'은 누적 발행 부수 200만 부를 돌파한 나기라 유의 동명 소설을 원작으로 한 일본의 로맨스 영화입니다.



'남은 인생 10년'의 후지이 미치히토 감독이 연출하고 '국보'의 요코하마 류세이와 '바다 마을 다이어리'의 히로세 스즈 등 한국에도 잘 알려진 일본의 스타 배우들이 주연을 맡았습니다.



(영상취재 : 이무진, 영상편집 : 이승희)