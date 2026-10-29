뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"뭐하냐!" 강연 중 고성…역사 왜곡 논란에 "한번도 없다"

최호원 기자
작성 2026.10.29 12:43 수정 2026.10.29 13:04 조회수
PIP 닫기
<앵커>

경기도교육청이 초청한 역사 강사 황현필 소장의 강연이 논란 끝에 마무리됐습니다. 황 소장에 대해 교육부 장관은 강사 교체를 권고했지만, 경기도교육청은 강연을 그대로 진행했습니다.

최호원 기자입니다.

<기자>

어제(28일) 경기도교육청 앞에서 보수 성향의 학부모 단체가 안민석 경기도교육감의 사퇴를 촉구했습니다.

안 교육감이 학부모와 교사 등을 대상으로 한 강연회에 황현필 역사바로잡기 연구소장을 초청한 사실을 지적하며 황 씨를 '역사 왜곡' 인물이라고 주장했습니다.

[박소영/교육바로세우기운동본부 대표 : 황현필이라는 자가 대한민국의 역사를 날조하고 있는데, 그런 자격도 안 되는 자를 경기도교육청의 강사로 불렀다는 안민석 교육감, 즉각 사퇴해야 하지 않겠습니까?]

집회 참가자들은 이어진 황 씨의 강연회에 들어가 고함을 치기도 했습니다.

[지금 뭐 하는 거야! 뭐 하는 거냐고!]

과거 고등학교 한국사 교사였던 황 씨는 강연을 시작하면서 역사 왜곡 논란을 정면으로 반박했습니다.

[황현필/역사바로잡기연구소장 : 아직까지 역사 학계에서 단 한 번도 '네 역사 강의가 오류가 있다, 네 역사 강의가 잘못됐다, 틀리게 강의했다'는 소리를, 다시 한번 강조하겠습니다. 단 한 번도 들어본 적이 없습니다.]

'항일무장투쟁사'를 주제로 한 본강연에서는 역사적 사실을 전달하는 데 집중했습니다.

구독자 113만 명의 유튜버이기도 한 황 씨는 과거 강의에서 한국 전쟁의 책임을 미국에 돌리는 취지의 발언을 하고, 이승만 전 대통령을 미화한 다큐멘터리 '건국전쟁'을 비판한 바 있습니다.

앞서 최교진 교육부 장관도 황 씨 강연에 대해 반대 입장을 나타냈지만,

[최교진/교육부 장관 (지난 13일 국정감사장) : 안민석 교육감과 한 번 통화해서 오해 소지가 있는 강사는 시간이 된다면 바꾸는 것이 어떤가 권고해 보겠습니다.]

경기도교육청은 황 씨의 강연을 그대로 진행했습니다.

한편, 황 씨는 자신이 "천안함 피격사건이 북한의 소행이면 손모가지를 자르겠다고 발언했다"는 일부의 주장은 사실이 아니라며, 증거 영상을 제시하지 않을 경우 고소하겠다고 밝혔습니다.

(영상취재 : 장운석)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
최호원 기자 사진
최호원 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지