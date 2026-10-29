이 대통령 "국가 부재·방임으로 억울한 희생 없게 할 것"

<앵커>



10.29 이태원 참사 4주기 기억식이 서울 광화문광장에서 열렸습니다. 대통령으로서 처음 기억식에 참석한 이재명 대통령은 추모사를 통해 다시는 국가의 부재와 방임으로 국민이 억울하게 희생되는 일이 없게 하겠다고 말했습니다.



하정연 기자입니다.



<기자>



이태원 참사가 발생한 10월 29일을 상징하는 오전 10시 29분, 이재명 대통령 부부와 다른 재난 참사 피해자, 시민 등 1천여 명이 참석한 가운데 10.29 이태원 참사 4주기 기억식이 열렸습니다.



이재명 대통령은 추모사를 통해 국가가 책임을 다했다면 이태원의 그날은 평범한 하루로 남았을 것이라며 이러한 희생은 없게 하겠다고 말했습니다.



[이재명 대통령 : 다시는 국가의 부재와 방임으로 국민이 억울하게 희생되는 일이 없도록 하겠습니다.]



온전한 진상규명이야말로 완전한 치유의 출발이라며 진실을 밝히고 재발 방지로 이어지도록 하겠다고 강조했습니다.



[이재명 대통령 : '10·29 이후의 대한민국은 10·29 이전의 대한민국과는 달라야 한다'라는 것이 정부의 확고한 방침입니다.]



대통령이 이태원 참사 기억식에 참석한 것은 이번이 처음으로, 정부 차원의 첫 공식 추모행사였던 지난해에는 영상 추모사를 보냈었습니다.



이 대통령은 국가가 책무를 다하지 않는 동안 유가족들이 외로운 싸움을 이어왔다며 유가족에 감사와 위로의 뜻도 전했고, 유족들은 정부 차원의 지속적인 관심을 촉구했습니다.



[이정민/10·29 이태원참사 유가족협의회 운영위원장 : 왜 그날 그곳에서 소중한 생명들이 온전히 구조되지 못했는지 투명하게 밝혀내는 것만이 유가족의 피눈물을 닦아 줄 수 있는 유일한 길이기 때문입니다.]



정부는 지난 9월 10·29 이태원 참사 진상규명법을 개정하고, 특별조사위원회의 활동 기간을 내년 9월까지로 연장했습니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 이승진)