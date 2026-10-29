광화문광장·한강버스, 블록으로…서울시 한정판 굿즈 출시

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▲ 광화문광장 블록

서울시가 블록 브랜드 옥스포드와 협업한 한정판 서울굿즈 '서울 시티 시리즈'를 내일 출시합니다.제품은 광화문광장과 한강버스 등 2종입니다.광화문광장 블록에는 광화문과 이순신 장군·세종대왕 동상, 감사의 정원 등을 담았습니다.감사의 정원이 서울굿즈로 제작된 것은 이번이 처음입니다.한강버스 블록은 한강버스와 선착장을 함께 구현해 한강을 오가는 수상 대중교통의 모습을 직접 조립할 수 있도록 했습니다.가격은 광화문광장 블록 6만 2천900원, 한강버스 블록 4만 3천900원입니다.서울마이소울샵과 동대문디자인플라자(DDP) 온오프라인 매장, 옥스포드 공식 온라인몰, 일부 이마트 매장 등에서 판매합니다.서울시는 이번 제품을 시작으로 계절과 행사, 정책, 공간 등으로 서울굿즈 소재를 확대할 계획입니다.김형래 서울시 홍보기획관은 "앞으로도 다양한 민간기업과 협업을 통해 서울만의 이야기를 담은 콘텐츠로 서울 브랜드의 매력을 널리 알리겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)