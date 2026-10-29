[자막뉴스] 스페인 고속철 사고, "신호 오류보다 구조적 문제점 있어"

스페인에서 올해만 두 차례 고속철 참사가 발생하면서 철도 시스템을 두고 논란이 일고 있습니다.



스페인 당국은 신호 시스템 오류를 일차적 원인으로 제시하고 있지만 유지 보수 문제 등 보다 구조적인 원인이 있는 것 아니냐는 지적입니다.



현지 시간 28일 가디언 등 외신 보도에 따르면 스페인 당국은 이번 사고의 원인으로 잘못된 신호를 지목하고 있습니다.



사고 당일 오전 철도 보안과 신호 체계에 전산 오작동이 발생했습니다.



그 때문에 수도 마드리드와 남부의 안달루시아 구간에서 자동 시스템이 중단되면서 열차들이 모두 운행을 멈추고 선로에 정차하는 조치가 이뤄졌습니다.



그런 상황에서 중앙관제소가 갑자기 렌페 소속 열차에만 운행을 재개하라고 지시하면서 정차된 열차를 뒤에서 들이받았습니다.



스페인 당국은 사고 직후 사람이 실수한 것 같다고 발표했습니다.



이해할 수 없는 상황으로 관제센터에서 운행 재개가 결정됐고, 감속 권고도 없었다는 겁니다.



하지만 외신들은 이번 후진국형 사고에는 더 근본적인 원인이 있다고 보도했습니다.



영국 가디언은 지난 1월에 이어 이번에 발생한 사고도 모두 같은 노선, 동일한 철도 운영사가 관여돼 있다고 지적했습니다.



두 사고 모두 마드리드와 안달루시아 연결 노선에서 민영철도회사 이리오 소속 열차와 국영 철도 렌페 열차가 부딪쳐 발생했습니다.



가디언은 이 구간이 스페인 고속철도 중에서 가장 오래된 노선인 만큼 유지 보수에 충분한 예산이 투입됐는지 의문이라고 보도했습니다.



스페인이 철도를 민간에 개방한 이후 2019년~2024년 사이 열차 이용객은 40%나 증가했습니다.



이에 고속철도망에 투입되는 예산도 우리 돈 2조 2천400억으로 최고 수준이지만, 대부분은 새로운 인프라 구축에 사용되고 기존 시설을 유지 보수하는 데에는 16% 수준에 그친 것으로 조사됐습니다.



특히 스페인 철도 노조가 사고 전에 이미 철도 안전 대책을 이행하라며 파업을 예고했던 점도 주목받고 있습니다.



앞서 지난 1월 안달루시아 아다무스 인근에서 발생한 열차 충돌 사고로 46명이 숨졌고, 어제(28일) 사고로 68명이 목숨을 잃었습니다.



(취재 : 조기호, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)