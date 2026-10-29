[바로이뉴스] "내란 부정 김태규 사임해야"…고성 오간 운영위 국감

국회 운영위원회는 오늘(29일) 오전 10시부터 국가인권위원회를 대상으로 국정감사를 진행하고 있습니다. 대통령 비서실 감사는 오후에 이뤄집니다. 오전 감사는 시작하자마자 국민의힘 소속 김태규 위원의 국회 운영위 참석 문제를 두고 여야가 날 선 공방을 벌였습니다. 여권 위원들은 김태규 위원이 '5.18 폄훼 논란'을 불러일으켰다며 운영위 사임을 촉구했고, 이 과정에서 야권 위원들의 반발이 이어졌습니다. 감사장 야권 위원 자리엔 김태규 위원의 명패가 놓여져 있었으며 김 위원은 참석하지 않았습니다. 한병도 국회 운영위원장은 "문제의식을 가지고 있다"며 "양당 간사가 협의해 달라"고 언급한 뒤 회의를 이어갔습니다.



자세한 내용은 영상으로 전하겠습니다.



(구성 : 손형안, 영상편집 : 김혜주, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)