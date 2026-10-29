AI가 연 '판도라 상자'…실리콘 밸리 '버그 홍수'

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인공지능(AI)이 소프트웨어의 결함을 찾는데 동원되면서 업계에서는 엄청난 규모의 버그(결함)들이 빠르게 발견되고 있습니다.뉴욕타임스(NYT)는 실리콘 밸리의 보안 엔지니어들이 이 결함들이 해커들에게 이용되기 전에 수정 보완하느라 고군분투하고 있다고 현지시간 28일 보도했습니다.오픈AI는 지난 5월부터 자사 기술을 활용해 오픈소스 소프트웨어에서 결함을 찾기 시작했는데 지금까지 1천300개가 넘는 결함을 발견했습니다.구글도 6월에 AI를 활용해 자사 웹 브라우저 크롬에서 1천72개의 버그를 찾아 수정했습니다.지난 2년간 수정한 버그보다 많은 양입니다.구글이 올해 들어 지금까지 수정한 '심각한 버그'도 지난 8년간 발견된 것보다 많습니다.또 마이크로소프트는 이달에만 1천461개의 수정 패치를 발표했는데, 이는 지난 한 해 배포한 1천247개보다 많은 수치입니다.오픈AI에서 사이버 보안 업무를 총괄하는 푸아드 마틴은 "AI가 소프트웨어 취약점 분야에서 판도라의 상자를 열어버렸다"며 "AI 기업에는 문제를 추적하고 해결할 책임이 있으며 궁극적인 목표는 전 세계 소프트웨어의 최대한 많은 부분을 점검해 취약점을 보완하는 것"이라고 말했습니다.실리콘 밸리 전역에서 전문가들이 보안 분야의 큰 변화와 씨름하고 있지만 이는 시작에 불과할 가능성이 높다는 지적도 나옵니다.무료 개발 도구 'Node.js'의 유지보수를 지원하는 스타트업 플랫폼매틱의 마테오 콜리나 최고기술책임자(CTO)는 "이제 겨우 조금씩 드러나기 시작한 것뿐이며, 앞으로 상황은 10배 더 심각해질 것"이라고 전망했습니다.Node.js를 운영하는 비영리 단체 오픈JS 재단에 따르면 올해 Node.js에는 버그 제보가 쏟아졌고 그중 50개의 결함이 확인돼 수정됐습니다.역대 가장 많은 수치입니다.이달에는 오픈AI가 콜리나 CTO에게 연락해 자사가 발견한 버그로 인해 해커들이 인터넷 시스템에 침입해 데이터를 탈취할 수 있다고 경고했습니다.콜리나 CTO는 이런 문제에 대응하기 위해 일주일 내내 쉬지 않고 일하고 있으며, 밤중에는 AI 에이전트가 사람을 대신해 작업하도록 하고 있다고 밝혔습니다.그는 "이제 이 직업이 앞으로 어떤 모습이 될지 아무도 알 수 없다"고 말했습니다.프로그래밍 언어 'PHP'를 유지보수하는 단체인 'PHP 재단'에서 보안 엔지니어로 일하는 폴커 두쉬는 "2년 전만 해도 보안 취약점을 찾아내는 것은 정말 대단한 성과였다. 하지만 지금은 그런 사회적 인정은 사실상 사라졌다. 가치 평가 방식 자체가 완전히 바뀌고 있는 것"이라고 말했습니다.인터넷 인프라 기업 클라우드플레어의 매튜 프린스 최고경영자(CEO)는 "지난 두 달간 모든 사람이 패치와 수정 조치를 완료하기 전에 누군가 이 버그를 발견하거나 정보가 유출될까 봐 극심한 공포 속에 지내왔다"며 "앞으로 2년 동안 우리는 매주 인터넷 전반에 영향을 미치는 중대한 취약점이 발견되는 상황에서 살아가게 될 것"이라고 전망했습니다.반면 긍정적인 전망도 내놓았습니다.그는 "사실 이런 문제들을 발견하는 세상에서 우리는 더 안전하다"면서 "2년 동안은 하늘이 무너지는 듯한 느낌이 들겠지만, 그 과정을 거치고 나면 훨씬 더 안전한 인터넷을 갖게 될 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=게티이미지)