남자 U-19 축구대표팀, 내년 아시안컵 본선 대비 중국·일본 대회 연이어 출전

▲ 김정수 남자 U-19 축구대표팀 감독

김정수 감독이 이끄는 남자 19세 이하(U-19) 축구 대표팀이 두 차례 해외 친선대회를 통해 2027 아시아축구연맹(AFC) U-20 아시안컵 본선을 준비합니다.대한축구협회는 29일 U-19 대표팀이 중국 판다컵과 일본 SBS컵에 연이어 출전한다고 밝혔습니다.판다컵은 11월 11일부터 17일까지 중국 청두에서 열리며 한국과 개최국 중국을 비롯해 베트남, 타지키스탄 U-19 대표팀이 참가합니다.솽류스포츠센터 경기장에서 열리는 이 대회는 풀리그 방식으로 순위를 가립니다.대회에 앞서 대표팀은 11월 3일부터 7일까지 충남 천안 코리아풋볼파크에서 소속 구단과 합의된 선수들로 사전 훈련을 진행합니다.판다컵에 나설 선수는 총 26명입니다.모경빈(수원 삼성), 김현오(경남FC), 강동휘(제주 SK) 등 K리그 소속 선수 20명과 대학 선수 2명이 포함됐다.이경현(FC코펜하겐, 덴마크), 배승균(FC도르드레흐트, 네덜란드), 김민찬(VfL 카멘, 독일), 이충현(마그데부르크, 독일)까지 유럽파 4명도 이름을 올렸습니다.이어 대표팀은 12월 17일부터 20일까지 일본 시즈오카에서 열리는 SBS컵 국제청소년축구대회에 나섭니다.우리나라는 일본·코스타리카 대표팀, 그리고 시즈오카현 선발팀과 맞붙습니다.SBS컵은 U-18 대회로 치러지는 만큼, 우리나라는 기존 대표팀보다 한 살 어린 2008년생 위주로 선수단을 꾸릴 예정으로 참가 선수는 추후 발표됩니다.한국은 올해 8월 키르기스스탄에서 열린 AFC U-20 아시안컵 예선에서 조 1위를 차지하고 본선 진출을 확정했습니다.2027 AFC U-20 아시안컵 본선은 내년 3월 24일 중국 항저우에서 개막합니다.상위 4개 팀은 내년 아제르바이잔과 우즈베키스탄이 공동 개최하는 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵에 출전합니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)