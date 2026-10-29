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아시아 태평양 아마추어 골프 챔피언십, 2027년 베트남-2028년 호주 개최

김형열 기자
작성 2026.10.29 10:30 조회수
아시아 태평양 아마추어 골프 챔피언십, 2027년 베트남-2028년 호주 개최
▲ 2027·2028 아시아 태평양 아마추어 골프 챔피언십 개최지 발표 장면

우승자에게 마스터스와 디오픈 출전권을 주는 아시아 태평양 아마추어 골프 챔피언십(ACC)이 2027년에는 베트남에서 치러집니다.

아시아 태평양 골프연맹(APGC), 오거스타 내셔널골프클럽, R&A는 29일 뉴질랜드 오클랜드의 테 아라이 링크스에서 열린 공식 기자회견에서 2027년과 2028년 아시아 태평양 아마추어 챔피언십 개최지를 발표했습니다.

2027년 대회는 베트남 호이안의 호이아나 쇼어스 골프 클럽(10월 28∼31일)에서 대회가 치러지고, 2028년 대회는 호주 시드니의 뉴사우스웨일스 골프 클럽(11월 2∼5일)에서 펼쳐집니다.

베트남에서 이 대회가 열리는 것은 이번이 처음이고, 호주는 2014년과 2023년에 이어 세 번째입니다.

2009년 시작된 아시아 태평양 아마추어 챔피언십 우승자에게는 이듬해 마스터스와 디오픈에 출전 자격이 주어집니다.

2021년 마스터스 우승자인 마쓰야마 히데키(일본)를 비롯해 올해 디오픈 챔피언 라이언 폭스(뉴질랜드) 등이 아시아 태평양 아마추어 챔피언십에 참가한 바 있습니다.
 
(사진=연합뉴스)
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