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경기도 "버스 총파업 땐 전철·택시 집중 배차"

홍순준 기자
작성 2026.10.29 10:30 조회수
경기도 "버스 총파업 땐 전철·택시 집중 배차"
▲ 경기도 버스업체 차고지

경기도는 도내 시내·외 버스가 총파업하면 전세·관용 버스를 투입하고 전철과 택시를 집중적으로 배차해 불편을 최소화하기로 했습니다.

경기도는 총파업이 현실화하면 도내 시내·외 버스 1만 631대 중 29개 업체 소속 3천798대(35.7%)가 파업에 참여해 남부 12개 시와 북부 3개 시가 파업 영향권에 들 것으로 추산했습니다.

이에 이들 지역 전철역과 터미널 등 주요 거점 160곳에 순환 전세버스를 투입하는 대책을 마련했습니다.

또 파업에 참여하지 않는 시내버스 노선을 출·퇴근 시간대 집중적으로 배치하고 증편 운행해 배차 간격을 줄이기로 했습니다.

마을버스 약 630개 노선 2천300대와 택시 2만 7천대도 최대한 운행하도록 독려할 계획입니다.

출·퇴근 시간대 수도권 전철과 경전철 운행 횟수를 늘리고 역사 내 혼잡에 대비해 안전요원을 배치할 계획입니다.

이와 함께 경기도 버스정보시스템(gbis.go.kr)과 도·시 홈페이지, 사회관계망서비스(SNS), 정류소 안내문 등을 통해 파업 상황과 대체 교통수단을 안내할 예정입니다.

한국노총 전국자동차노동조합연맹 경기지역자동차노동조합는 23일 조합원 찬반투표를 통해 30일 총파업을 결정했으며 현재 사용자 측과 막판 교섭 중입니다.
 
(사진=연합뉴스)
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