장동혁 "선관위·특검, 야반도주하듯 투표함 들고 사라져…부정선거 증거 쏟아져"

▲ 장동혁 국민의힘 대표가 28일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 열린 선관위 특검의 6·3 지방선거 투표용지 공개검증에서 이태한 선거관리위원회 특별검사의 기자회견을 듣고 항의하기 위해 이동하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 "선관위와 특검이 투표함을 경찰과 무슨 작전이라도 하듯, 야반도주하듯 들고 사라졌다"고 비판했습니다.장 대표는 오늘(29일) 오전 6시 50분쯤 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 공개검증을 마친 6·3 지방선거 송파지역 투표함을 반출·이송하자 취재진에 "국민의 소중한 한 표를 살려낼 증거들이 사라진 것"이라며 이같이 말했습니다.장 대표를 비롯한 일부 국민의힘 의원들은 어제부터 12시간가량 이뤄진 특검팀의 투표용지 공개검증 참관을 마친 뒤에도 투표함 이송을 막기 위해 밤새 현장을 지켰습니다.중앙선관위는 오전 6시 30분쯤부터 이상이 없는 것으로 판단된 투표용지를 반출했습니다.장 대표는 "어제 검증 과정에서 수많은 부정선거 증거들이 쏟아져 나왔다. 투표함에는 또 다른 부정선거 증거들이 남아 있다"고 주장하면서 "선관위의 부정을 밝히기 위해서 국민들과 다시 힘을 내서 싸우겠다"고 말했습니다.장 대표는 페이스북에도 "특검은 '수사 대상이 되는 투표지는 선별된 것이 한정된 것'이라며 나머지 투표지에 대해선 '권한'이 없다고 선관위에 넘기겠다고 한다"며 "투표용지 부족사태가 발생한 그 순간, 이미 선관위는 그 권한을 상실했다. 선관위는 이번 사건의 피의자다. 증거물을 피의자의 손에 맡기는 수사는 없다"고 비판했습니다.장 대표는 참관 과정에서 봉인지가 훼손된 보관함, 봉인지를 수정하거나 재가공한 보관함, 다른 동의 투표용지가 발견된 보관함이 발견됐으며 개표 집계보다 실제 투표용지가 부족한 사례, 색상이 다르거나 좌우 여백이 좁은 투표용지, 관리관의 날인이 누락되거나 날인 색상이 다른 투표용지도 있었다고 설명했습니다.그러면서 "당장 드러난 것만 이 정도다. 투표용지 247만 장을 지켜야 하는 이유"라고 강조했습니다.김태규 의원도 페이스북에 "제가 검수한 테이블에서 민주당(가락본동 비례대표)은 +100표 국민의힘은 -1표?"라고 썼습니다.(사진=연합뉴스)