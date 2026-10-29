"'니하오' 아닌 '내 아들'"…손흥민에 인종차별 의혹 팬 해명

▲ 손흥민

미국 메이저리그사커(MLS)에서 뛰는 축구대표팀 주장 손흥민(LAFC)을 향해 인종차별적 발언을 했다는 의혹을 받으며 논란을 부른 관중이 직접 해명에 나섰습니다.해당 관중은 28일(이하 한국시간) LAFC 구단 팬 채널인 'LAFC 팬스'에 장문의 글을 올려 손흥민에게 중국어 인사말인 '니하오'(안녕하세요)를 외쳐 인종차별을 했다는 의혹은 사실이 아니라고 주장했습니다.앞서 미국 매체 뉴욕포스트는 27일 "LAFC 팬이 MLS 경기 후 손흥민에게 인종차별적인 말을 외치는 모습이 목격됐다"고 보도했습니다.이는 26일 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 LAFC와 LA 갤럭시의 2026 MLS 32라운드 경기(2대 2 무승부) 후 LAFC 유니폼을 입은 한 관중이 그라운드를 떠나는 손흥민에게 '니하오'라고 반복해서 외치는 모습이 담긴 영상이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개된 데 따른 것입니다.영상에는 손흥민이 자신에게 소리치는 관중을 바라보는 모습도 담겨 있습니다.상대방의 정체성을 무시한 채 동아시아인들 모두를 중국인으로 간주하고 중국인처럼 대하는 것은 인종차별적 행동으로 여겨집니다.영상이 공개된 후 일부 팬은 '시즌권을 박탈해야 한다'고 목소리를 높이는 등 해당 관중에 대한 비판이 이어졌습니다.뉴욕포스트도 이를 "무감각하고 인종차별적 행위"라고 지적했습니다.하지만 이 팬은 "도움을 요청하고 싶어 올렸다"는 글에서 자신이 외친 말은 '니하오'가 아니라 스페인어로 '미호'(Mijo)였다고 해명했습니다.'미호'는 스페인어 '미 이호(Mi hijo)'를 줄인 표현으로 '내 아들'을 의미합니다.손흥민의 성 '손'과 아들을 의미하는 영어 단어(son)를 연결해 그렇게 불렀다는 것으로 보입니다.그는 "옆에 있던 다른 팬이 내가 '니하오'라고 외쳤다고 생각했다. 그 여성이 그런 말을 했느냐고 물었을 때, 나는 아니라고 답했다. 나는 그 말이 무슨 뜻인지도 몰랐다"고 당시 상황을 설명했습니다.그러면서 자신은 LAFC 창단 때부터 시즌권을 보유했고, 원정 경기까지 찾아지며 응원하는 팬이라며 자신에게 비난이 쏟아지는 지금의 상황이 유감스럽다고 했습니다.그는 또 자신이 어떤 사람인지 말해 줄 수 있다면 글을 남겨달라면서 구단 사무국에도 직접 연락해 답변을 기다리고 있다고 덧붙였습니다.(사진=게티이미지)