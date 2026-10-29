이란 "중재국과 호르무즈 개방 위한 '7일 신뢰 구축안' 논의"

▲ 마수드 페제시키안 이란 대통령

이란이 호르무즈 해협 재개방을 위한 '7일 신뢰 구축안'을 놓고 중재국들과 협의를 이어가고 있다고 밝혔습니다.아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 엑스에 "중재국들과 긴밀하고 지속적으로 접촉하면서 우리의 7일 계획을 일주일보다 더 짧은 기간에도 이행할 수 있는 아이디어를 검토하고 있다"고 밝혔습니다.이란이 지난달 미국에 제안한 7일 신뢰 구축안은 미국이 해상봉쇄 해제와 동결자금 반환, 이란산 원유 수출 제재 면제 등 조건을 이행하면 호르무즈 해협을 재개방한다는 내용입니다.이란은 이 같은 기존 제안이 여전히 유효하다는 입장을 고수하고 있습니다.다만 중재국인 카타르는 새로운 절충안을 제시한 것으로 전해졌습니다.로이터통신에 따르면 카타르 중재단은 지난 25일 테헤란을 방문해 전쟁을 끝내기 위한 새로운 평화안 초안을 이란에 전달했습니다.이 평화안은 이란과 미국이 7일 동안 매일 단위로 신뢰 구축 조치를 이행하는 내용입니다.합의 여부에 따라 이르면 다음 주 초부터 절차가 시작될 수 있고, 복수의 국가가 합의 이행을 보증하는 방안도 포함된 것으로 알려졌습니다.특히 카타르는 미국의 일부 제재 완화를 대가로 이란이 핵시설에 유엔 사찰단의 접근을 허용하도록 설득을 시도하는 것으로 전해졌습니다.그러나 이란 측은 카타르의 평화안 초안에 부정적인 반응을 보였습니다.협상에 관여하는 이란 고위 당국자는 "수용할 수 없는 아이디어일 뿐 제안은 아니다"라고 말했습니다.또 핵 문제에서 양보하지 않는다는 이란의 기존 입장에도 변화가 없다고 강조했습니다.미국은 이란 핵 프로그램을 종전 협상 초기부터 의제로 다뤄야 한다는 입장입니다.반면 이란은 미국의 이란 항구 봉쇄 중단과 이란산 원유 수출 제재 철회 등 자국의 요구가 먼저 받아들여져야 한다고 주장하고 있습니다.로이터 통신은 이란이 카타르의 새 제안을 검토한 뒤 이번 주말까지 최종 입장을 밝힐 것으로 예상된다고 전했습니다.카타르는 파키스탄과 함께 8개월째 이어지고 있는 전쟁의 중재를 주도하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)