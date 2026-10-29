특검, 투표지 검증 종료…올림픽공원 투표지 반출 마무리

<앵커>



6·3 지방선거 당시 투표용지 부족 사태를 수사하는 특검이 투표지 247만 장에 대한 현장 검증을 12시간여 만에 마쳤습니다. 올림픽공원 핸드볼경기장에 보관 중이던 송파지역 투표용지도 전부 반출됐습니다.



신용일 기자가 보도합니다.



<기자>



서울 올림픽공원 핸드볼경기장에 보관된 투표지 247만 장에 대한 특검의 현장 검증이 12시간여 만에 끝났습니다.



이태한 특검은 오늘(29일) 새벽 12시 반쯤 투표지 검증 종료를 선언했습니다.



[이태한/선거관리위원회 특별검사 : 오늘 특검은 검증 과정에서 참관인의 이의 제기를 존중하여 특정 투표지 박스 전체를 임의 제출받은 것을 비롯해서 추가 분석이 필요하다고 판단한 투표지 상당수를 선별하였고 추후 정밀 감정을 분석할 예정입니다.]



또 아직 확인되지 않은 사항을 섣불리 단정하거나 의혹을 배척하는 일이 없도록 하겠다고 밝혔습니다.



국민의힘 측 참관인들과 장동혁 국민의힘 대표 등은 투표지 집계 의혹이 해소되지 않았다며 반출에 이의를 제기했지만, 물리적으로 반출을 저지하지는 않아 오늘 오전 투표함 420개가 모두 반출됐습니다.



이 가운데 이의가 제기된 투표지를 담은 상자 13개는 국과수로 보내질 예정입니다.



6·3 지방선거 이후 147일 만에 시작된 검증에는 특검팀 직원 110명과 선관위 직원 약 500명이 투입됐습니다.



40개 테이블에 나눠 앉은 이들은 투표지를 하나하나 살펴보며 수량과 위조 여부 등에 대해 확인했습니다.



검증은 당초 어제 오전 9시 국회와 언론 참관단을 입장시킨 뒤 시작할 예정이었지만, 촬영 허용 범위를 놓고 시작 전부터 진통을 겪었습니다.



결국 특검이 방송사 촬영팀 2팀과 여야 참관인 2명의 촬영을 허용하면서, 예정보다 약 3시간 늦은 오전 11시 49분에 검증이 시작됐습니다.



다만 이번 검증은 수사의 일환으로 진행한 것으로, 재검표가 아니어서 당선인 결정이나 득표수에는 영향이 없다고 특검은 밝혔습니다.



(영상취재 : 주용진·김남성, 영상편집 : 윤태호)