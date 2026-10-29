공명, 이병헌·김고은과 한솥밥…BH엔터와 전속계약

배우 공명이 이병헌, 김고은, 박보영 등과 한솥밥을 먹는다.



28일 연예기획사 BH엔터테인먼트는 공명과의 전속계약 소식을 전했다.



BH엔터테인먼트는 "공명은 장르에 대한 이해와 안정적인 연기력을 바탕으로 인물의 매력을 설득력 있게 전달해 온 배우"라며 "그동안 다양한 작품에서 보여준 모습뿐 아니라 앞으로 펼쳐갈 새로운 가능성도 기대하고 있다"라고 밝혔다.



이어 "공명이 좋은 작품과 다양한 캐릭터를 통해 역량을 마음껏 발휘할 수 있도록 긴밀히 소통하며 함께하겠다"라며 "현재 촬영 중인 작품 '너의 그라운드'에도 많은 관심과 기대 부탁드린다"라고 덧붙였다.



BH엔터테인먼트에는 금새록, 길은성, 김고은, 김민규, 박보영, 박서경, 박성훈, 박유림, 박지후, 박진영, 박해수, 션리차드, 안소희, 우효광, 이병헌, 이지아, 이진욱, 이희준, 장동윤, 전소영, 정채연, 정호연, 조범규, 조혜정, 주종혁, 추자현, 카라타 에리카, 한가인, 한지민, 한효주, 홍화연이 소속돼 있다.



공명은 지난 2013년 웹드라마 '방과 후 복불복'으로 데뷔했다. 이후 드라마 '멜로가 체질' '홍천기' '광장' '은밀한 감사', 영화 '극한직업' '한산: 용의 출현' '시민덕희' '고백의 역사' 등에 출연했다. 오는 12월 중 방송되는 MBC 새 금토드라마 '너의 그라운드'에서 주연을 맡아 촬영을 이어오고 있다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)