"가마 카체이싱에 조선 좀비 출연?"…'거장항준' 장항준, 조정석과 '왕사남2' 역대급 허풍 토크

장항준 감독이 거침없는 허풍과 예측 불허의 입담으로 '왕과 사는 남자2'의 초대형 세계관을 완성한다.



29일 밤 10시 20분 방송되는 SBS 예능 프로그램 '거장항준' 3회에서는 배우 조정석이 게스트로 출격한다. '거장항준'은 장항준이 자전영화에 톱배우들을 캐스팅하기 위해 오디션을 펼친다는 콘셉트로 진행되는 쫀득한 말맛 토크쇼다.



이날 방송에서 장항준 감독은 차기작 '왕사남2'의 초대형 프로젝트 구상을 최초로 공개한다.



장항준은 "'왕사남2'는 조선시대 실화를 바탕으로 한 이야기"라고 밝힌 뒤 "가마꾼들의 카체이싱 장면을 넣으려 한다"라고 선언해 현장을 웃음바다로 만든다.



이어 배우 조정석의 좀비 연기에 영감을 받았다며 "좀비도 등장한다. 좀비 등장 신은 '조선시대 좀비'라 김은희 작가가 집필하고 있다"라고 거침없는 장르 확장을 예고해 시선을 사로잡는다.



특히 이날 주연으로 낙점된 조정석과의 기 싸움도 웃음 포인트다. 장항준이 "2억 달러를 투자받았다"라며 특유의 허풍을 떨자, 송은이가 "2억 달러가 얼마인지는 아냐"라며 꼬집는다. 이에 조정석은 장항준이 부풀린 스케일에 맞춰 "출연료는 800억 원 정도는 주셔야 한다"라고 파격 개런티를 요구해 거장사단을 당황하게 만든다.



한마디가 더해질수록 스케일을 키워가는 '모함준(모함+장항준)'의 초대형 사기극(?) 프로젝트 전말은 29일 목요일 밤 10시 20분에 방송되는 '거장항준'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)